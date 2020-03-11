Планшетный компьютер DIGMA EVE 1807 3G

11 марта 2020, 11:15

DIGMA представил новую модель планшетного компьютера на базе Windows 10: EVE 1807 3G.

Новинка получила отсоединяемую клавиатуру, четырёхядерный процессор от Intel, а также десятидюймовый сенсорный дисплей.



«Сердцем» представленной новой модели EVE 1807 3G стал четырёхядерный процессор Cherry Trail Z8350 с базовой тактовой частотой до 1.44 ГГц от Intel. Он отличается хорошей энерго и теплоэффективностью. Планшетный компьютер работает под управлением популярной ОС Windows 10.



Устройство оснастили 10.1” сенсорным IPS-дисплеем. Его разрешение составляет 1280х800 пикселей.



EVE 1807 3G «вооружён» основной камерой с разрешением 2 Мп, а также фронтальной, с разрешением 0.3 Мп. Общайтесь с друзьями в мессенджерах по видеосвязи, делайте снимки на лету и отправляйте своим собеседникам – пусть ваши беседы будут увлекательнее!



Объём постоянной встроенной памяти составляет 32 ГБ, который можно увеличить при помощи карт памяти стандарта microSD и объёмом до 128 ГБ. Оперативная память составляет 2 ГБ.



Планшет EVE 1807 3G имеет GSM-модулем с поддержкой SIM-карт формата MicroSIM, что позволяет выходить в Интернет, а также совершать звонки и отправлять SMS.



Новинка от DIGMA работает в 3G-сетях. Среди беспроводных соединений присутствует Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.0. В качестве операционной системы на устройство предустановлена Windows 10.



Работу устройства в течение дня обеспечивает аккумулятор, объём которого составляет 6000 mAh. Максимальное время работы на одном заряде составляет до 10 часов включительно.



В комплектацию входят: планшетный компьютер, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики EVE 1807 3G:



ОС: Windows 10

Процессор | Кол-во ядер: QUAD-CORE

Процессор | Модель: Intel Cherry Trail Z8350

Процессор | Частота: до 1,44 ГГц

Экран | Тип матрицы: IPS

Экран | Диагональ: 10.1''

Экран | Разрешение: 1280 х 800 пикс

Поддерживаемые сети: 3G

Камера | Фронтальная: 0.3 Мпикс

Камера | Задняя: 2 Мпикс

Память | Оперативная: 2 ГБ

Память | Встроенная: 32 ГБ

Поддержка внешней MicroSD-карты: Да | до 128 ГБ

Отсоединяемая клавиатура: Да

Поддержка SIM-карты: Да | MicroSIM

Wi-Fi: Да | 802.11 B / G / N

Bluetooth: Да | 4.0

Батарея | Тип: Li-Pol

Батарея | Емкость: 6000 мАч

Емкостная сенсорная панель: Да

G-сенсор: Да

Размер | Планшетного компьютера: 252 х 166 х 10 мм

Размер | Клавиатуры: 252 х 172 х 10 мм

Вес | Планшетного компьютера: 479 г

Вес | Клавиатура: 491 г





Комплектация:



Планшетный компьютер с клавиатурой EVE 1807 3G

Сетевой адаптер питания

Руководство пользователя

Гарантийный талон