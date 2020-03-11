Планшетный компьютер DIGMA EVE 1807 3G

DIGMA представил новую модель планшетного компьютера на базе Windows 10: EVE 1807 3G.
Новинка получила отсоединяемую клавиатуру, четырёхядерный процессор от Intel, а также десятидюймовый сенсорный дисплей.
«Сердцем» представленной новой модели EVE 1807 3G стал четырёхядерный процессор Cherry Trail Z8350 с базовой тактовой частотой до 1.44 ГГц от Intel. Он отличается хорошей энерго и теплоэффективностью. Планшетный компьютер работает под управлением популярной ОС Windows 10.
Устройство оснастили 10.1” сенсорным IPS-дисплеем. Его разрешение составляет 1280х800 пикселей.
EVE 1807 3G «вооружён» основной камерой с разрешением 2 Мп, а также фронтальной, с разрешением 0.3 Мп. Общайтесь с друзьями в мессенджерах по видеосвязи, делайте снимки на лету и отправляйте своим собеседникам – пусть ваши беседы будут увлекательнее!
Объём постоянной встроенной памяти составляет 32 ГБ, который можно увеличить при помощи карт памяти стандарта microSD и объёмом до 128 ГБ. Оперативная память составляет 2 ГБ.
Планшет EVE 1807 3G имеет GSM-модулем с поддержкой SIM-карт формата MicroSIM, что позволяет выходить в Интернет, а также совершать звонки и отправлять SMS.
Новинка от DIGMA работает в 3G-сетях. Среди беспроводных соединений присутствует Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.0. В качестве операционной системы на устройство предустановлена Windows 10.
Работу устройства в течение дня обеспечивает аккумулятор, объём которого составляет 6000 mAh. Максимальное время работы на одном заряде составляет до 10 часов включительно.
В комплектацию входят: планшетный компьютер, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики EVE 1807 3G:
ОС: Windows 10
Процессор | Кол-во ядер: QUAD-CORE
Процессор | Модель: Intel Cherry Trail Z8350
Процессор | Частота: до 1,44 ГГц
Экран | Тип матрицы: IPS
Экран | Диагональ: 10.1''
Экран | Разрешение: 1280 х 800 пикс
Поддерживаемые сети: 3G
Камера | Фронтальная: 0.3 Мпикс
Камера | Задняя: 2 Мпикс
Память | Оперативная: 2 ГБ
Память | Встроенная: 32 ГБ
Поддержка внешней MicroSD-карты: Да | до 128 ГБ
Отсоединяемая клавиатура: Да
Поддержка SIM-карты: Да | MicroSIM
Wi-Fi: Да | 802.11 B / G / N
Bluetooth: Да | 4.0
Батарея | Тип: Li-Pol
Батарея | Емкость: 6000 мАч
Емкостная сенсорная панель: Да
G-сенсор: Да
Размер | Планшетного компьютера: 252 х 166 х 10 мм
Размер | Клавиатуры: 252 х 172 х 10 мм
Вес | Планшетного компьютера: 479 г
Вес | Клавиатура: 491 г
Комплектация:
Планшетный компьютер с клавиатурой EVE 1807 3G
Сетевой адаптер питания
Руководство пользователя
Гарантийный талон