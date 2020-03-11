11 марта 2020, 11:15

Планшетный компьютер DIGMA EVE 1807 3G

DIGMA представил новую модель планшетного компьютера на базе Windows 10: EVE 1807 3G.

Новинка получила отсоединяемую клавиатуру, четырёхядерный процессор от Intel, а также десятидюймовый сенсорный дисплей.

«Сердцем» представленной новой модели EVE 1807 3G стал четырёхядерный процессор Cherry Trail Z8350 с базовой тактовой частотой до 1.44 ГГц от Intel. Он отличается хорошей энерго и теплоэффективностью. Планшетный компьютер работает под управлением популярной ОС Windows 10.

Устройство оснастили 10.1” сенсорным IPS-дисплеем. Его разрешение составляет 1280х800 пикселей.

EVE 1807 3G «вооружён» основной камерой с разрешением 2 Мп, а также фронтальной, с разрешением 0.3 Мп. Общайтесь с друзьями в мессенджерах по видеосвязи, делайте снимки на лету и отправляйте своим собеседникам – пусть ваши беседы будут увлекательнее!

Объём постоянной встроенной памяти составляет 32 ГБ, который можно увеличить при помощи карт памяти стандарта microSD и объёмом до 128 ГБ. Оперативная память составляет 2 ГБ.

Планшет EVE 1807 3G имеет GSM-модулем с поддержкой SIM-карт формата MicroSIM, что позволяет выходить в Интернет, а также совершать звонки и отправлять SMS.

Новинка от DIGMA работает в 3G-сетях. Среди беспроводных соединений присутствует Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.0. В качестве операционной системы на устройство предустановлена Windows 10.

Работу устройства в течение дня обеспечивает аккумулятор, объём которого составляет 6000 mAh. Максимальное время работы на одном заряде составляет до 10 часов включительно.

В комплектацию входят: планшетный компьютер, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.

Технические характеристики EVE 1807 3G:

    ОС: Windows 10
    Процессор | Кол-во ядер: QUAD-CORE
    Процессор | Модель: Intel Cherry Trail Z8350
    Процессор | Частота: до 1,44 ГГц
    Экран | Тип матрицы: IPS
    Экран | Диагональ: 10.1''
    Экран | Разрешение: 1280 х 800 пикс
    Поддерживаемые сети: 3G
    Камера | Фронтальная: 0.3 Мпикс
    Камера | Задняя: 2 Мпикс
    Память | Оперативная: 2 ГБ
    Память | Встроенная: 32 ГБ
    Поддержка внешней MicroSD-карты: Да | до 128 ГБ
    Отсоединяемая клавиатура: Да
    Поддержка SIM-карты: Да | MicroSIM
    Wi-Fi: Да | 802.11 B / G / N
    Bluetooth: Да | 4.0
    Батарея | Тип: Li-Pol
    Батарея | Емкость: 6000 мАч
    Емкостная сенсорная панель: Да
    G-сенсор: Да
    Размер | Планшетного компьютера: 252 х 166 х 10 мм
    Размер | Клавиатуры: 252 х 172 х 10 мм
    Вес | Планшетного компьютера: 479 г
    Вес | Клавиатура: 491 г


Комплектация:

    Планшетный компьютер с клавиатурой EVE 1807 3G
    Сетевой адаптер питания
    Руководство пользователя
    Гарантийный талон


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