3 сентября 2018, 16:45

Новый недорогой ноутбук DIGMA CITI E602

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, представляет новый ноутбук CITI E602. Устройство выделяется качественным IPS-экраном и встроенным SSD-накопителем.

Быстродействие DIGMA CITI E602 обеспечено 64-х битным двухъядерным процессором Intel Celeron N3350 с частотой до 2.4 ГГц. Процессор основан на платформе Apollo Lake, что даёт прирост производительности на 30%, по сравнению с прошлым поколением процессоров Intel.


Удобство работы с данными обеспечивается качественным IPS-дисплеем с диагональю 15.6 дюймов. Разрешение составляет 1920х1080 пикселей (Full HD). Комфорт работы с графикой обеспечивает графический чип Intel HD Graphics 500 с поддержкой DirectX 12.

Низкое энергопотребление от 4 до 6 Ватт позволяет ноутбуку долго работать без подзарядки, а пассивное охлаждение делает его абсолютно бесшумным.

В устройстве размещена оперативная память объёмом 2 ГБ LPDDR4 с частотой 2400 МГц. Для хранения информации установлен быстрый SSD накопитель объемом 32 ГБ со скоростью до 6 Гигабит в секунду. Память можно увеличить с помощью карт microSD ёмкостью до 64 ГБ.

DIGMA CITI E602 обладает поддержкой беспроводных стандартов Wi-Fi b/g/n и Bluetooth 4.0. В ноутбуке также установлены два порта USB 2.0 и один высокоскоростной порт USB 3.0. Присутствует RJ45-порт для LAN-соединения. Для вывода изображения на внешний монитор установлен порт miniHDMI.

Ёмкая Li-Pol батарея на 10 000 mAh позволяет новинке работать на протяжении длительного времени без подзарядки. Ноутбук DIGMA CITI E602 поставляется в чёрно-сером цвете.

В комплектацию входит: само устройство, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.

Технические характеристики DIGMA CITI E602

    Диагональ экрана 15.6"
    Операционная система: Windows 10 Home 64-Bit
    Разрешение 1920x1080
    Тип матрицы: IPS
    Светодиодная подсветка экрана: Да
    Процессор: Intel Celeron N3350 Apollo Lake 2.4 ГГц
    Объем оперативной памяти: 2048 МБ
    Объем встроенной памяти: 32 ГБ
    Поддержка карт памяти: microSD
    Версия Bluetooth v4.0
    Wi-Fi: 802.11 b/g/n
    Порты USB 2.0: Два
    Порты USB 3.0: Один
    Разъем miniHDMI: Да
    Разъём наушники/микрофон: Да
    Акустическая система: стереодинамики
    Веб-камера: Да, 2 МПикс
    Встроенный микрофон: Да
    Цвет клавиатуры ноутбука: чёрный
    Материал корпуса: пластик
    Размеры корпуса: 370х237х21 мм
    Аккумулятор: Li-Pol 10000 mAh
    Цвет чёрно-серый


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