Новый недорогой ноутбук DIGMA CITI E602

Быстродействие DIGMA CITI E602 обеспечено 64-х битным двухъядерным процессором Intel Celeron N3350 с частотой до 2.4 ГГц. Процессор основан на платформе Apollo Lake, что даёт прирост производительности на 30%, по сравнению с прошлым поколением процессоров Intel.
Удобство работы с данными обеспечивается качественным IPS-дисплеем с диагональю 15.6 дюймов. Разрешение составляет 1920х1080 пикселей (Full HD). Комфорт работы с графикой обеспечивает графический чип Intel HD Graphics 500 с поддержкой DirectX 12.
Низкое энергопотребление от 4 до 6 Ватт позволяет ноутбуку долго работать без подзарядки, а пассивное охлаждение делает его абсолютно бесшумным.
В устройстве размещена оперативная память объёмом 2 ГБ LPDDR4 с частотой 2400 МГц. Для хранения информации установлен быстрый SSD накопитель объемом 32 ГБ со скоростью до 6 Гигабит в секунду. Память можно увеличить с помощью карт microSD ёмкостью до 64 ГБ.
DIGMA CITI E602 обладает поддержкой беспроводных стандартов Wi-Fi b/g/n и Bluetooth 4.0. В ноутбуке также установлены два порта USB 2.0 и один высокоскоростной порт USB 3.0. Присутствует RJ45-порт для LAN-соединения. Для вывода изображения на внешний монитор установлен порт miniHDMI.
Ёмкая Li-Pol батарея на 10 000 mAh позволяет новинке работать на протяжении длительного времени без подзарядки. Ноутбук DIGMA CITI E602 поставляется в чёрно-сером цвете.
В комплектацию входит: само устройство, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA CITI E602
Диагональ экрана 15.6"
Операционная система: Windows 10 Home 64-Bit
Разрешение 1920x1080
Тип матрицы: IPS
Светодиодная подсветка экрана: Да
Процессор: Intel Celeron N3350 Apollo Lake 2.4 ГГц
Объем оперативной памяти: 2048 МБ
Объем встроенной памяти: 32 ГБ
Поддержка карт памяти: microSD
Версия Bluetooth v4.0
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Порты USB 2.0: Два
Порты USB 3.0: Один
Разъем miniHDMI: Да
Разъём наушники/микрофон: Да
Акустическая система: стереодинамики
Веб-камера: Да, 2 МПикс
Встроенный микрофон: Да
Цвет клавиатуры ноутбука: чёрный
Материал корпуса: пластик
Размеры корпуса: 370х237х21 мм
Аккумулятор: Li-Pol 10000 mAh
Цвет чёрно-серый