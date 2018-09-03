Новый недорогой ноутбук DIGMA CITI E602

3 сентября 2018, 16:45

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, представляет новый ноутбук CITI E602. Устройство выделяется качественным IPS-экраном и встроенным SSD-накопителем.

Быстродействие DIGMA CITI E602 обеспечено 64-х битным двухъядерным процессором Intel Celeron N3350 с частотой до 2.4 ГГц. Процессор основан на платформе Apollo Lake, что даёт прирост производительности на 30%, по сравнению с прошлым поколением процессоров Intel.



Удобство работы с данными обеспечивается качественным IPS-дисплеем с диагональю 15.6 дюймов. Разрешение составляет 1920х1080 пикселей (Full HD). Комфорт работы с графикой обеспечивает графический чип Intel HD Graphics 500 с поддержкой DirectX 12.



Низкое энергопотребление от 4 до 6 Ватт позволяет ноутбуку долго работать без подзарядки, а пассивное охлаждение делает его абсолютно бесшумным.



В устройстве размещена оперативная память объёмом 2 ГБ LPDDR4 с частотой 2400 МГц. Для хранения информации установлен быстрый SSD накопитель объемом 32 ГБ со скоростью до 6 Гигабит в секунду. Память можно увеличить с помощью карт microSD ёмкостью до 64 ГБ.



DIGMA CITI E602 обладает поддержкой беспроводных стандартов Wi-Fi b/g/n и Bluetooth 4.0. В ноутбуке также установлены два порта USB 2.0 и один высокоскоростной порт USB 3.0. Присутствует RJ45-порт для LAN-соединения. Для вывода изображения на внешний монитор установлен порт miniHDMI.



Ёмкая Li-Pol батарея на 10 000 mAh позволяет новинке работать на протяжении длительного времени без подзарядки. Ноутбук DIGMA CITI E602 поставляется в чёрно-сером цвете.



В комплектацию входит: само устройство, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики DIGMA CITI E602



Диагональ экрана 15.6"

Операционная система: Windows 10 Home 64-Bit

Разрешение 1920x1080

Тип матрицы: IPS

Светодиодная подсветка экрана: Да

Процессор: Intel Celeron N3350 Apollo Lake 2.4 ГГц

Объем оперативной памяти: 2048 МБ

Объем встроенной памяти: 32 ГБ

Поддержка карт памяти: microSD

Версия Bluetooth v4.0

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Порты USB 2.0: Два

Порты USB 3.0: Один

Разъем miniHDMI: Да

Разъём наушники/микрофон: Да

Акустическая система: стереодинамики

Веб-камера: Да, 2 МПикс

Встроенный микрофон: Да

Цвет клавиатуры ноутбука: чёрный

Материал корпуса: пластик

Размеры корпуса: 370х237х21 мм

Аккумулятор: Li-Pol 10000 mAh

Цвет чёрно-серый