DIGMA CITI 653 - флагманский смартфон на 8 ядрах

10 декабря 2019, 11:15

Производитель цифровой техники и электроники DIGMA объявил о скором поступлении в продажу новой модели смартфона — CITI 653.

Новинка получила мощную и производительную начинку, стильную внешность и исчерпывающий функциональный набор по отличной цене.



Бренд DIGMA презентовал свою очередную продуктовую новинку – мощный смартфон CITI 653, который выгодно выделяется среди своих собратьев не только богатым набором технических характеристик и функций, но и конкурентной ценой.



«Сердцем» новинки DIGMA CITI 653 стал чипсет, способный управлять работой устройств серьёзного уровня – MT6763 от компании MediaTek. В основе процессора лежат 8 ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2 ГГц. Благодаря этому в смартфоне реализована поддержка большого объёма памяти и двойной камеры с возможностью глубоких настроек съёмки – чипсет ориентирован в первую очередь на работу с фото и видео.



CITI 653 работает как в 3G, так и LTE-сетях. Устройство получило великолепный 6.53” дисплей, выполненный по технологии IPS Full Lamination, которая обеспечивает широкий угол обзора и отличные показатели яркости. Разрешение экрана новинки – HD+, которое считается основным для безрамочных смартфонов.



Устройство работает под управлением современной и хорошо зарекомендовавшей себя операционной системы Android 9 Pie. Оперативная память CITI 653 составляет 4 Гб, объём внутренней памяти – 64 Гб, который при желании можно расширить вплоть до 128 Гб при помощи карт типа microSD.



Как и положено смартфонам на основе ОС Android, новинка от DIGMA может работать сразу с двумя SIM-картами, что очень удобно как в повседневной жизни, так и в междугородних или международных поездках.



Отдельного упоминания заслуживают и камеры, которыми производитель снабдил представленную новинку. В роли основной выступает тройная камера, которой «дирижирует» искусственный интеллект. Разрешение основного модуля составляет 16 Мп, а дополнительные модули ассистируют во время сложных алгоритмов съёмки. Среди многочисленных возможностей есть и автокомпозиция, эффект боке (так называемое «размытие фона»), ночная, серийная и панорамная съёмка, использование фотофильтров, электронная стабилизация, распознавание лиц, HDR и даже ручной режим, перейдя в который пользователь сможет вручную выставить желаемые значения экспозиции, баланса белого и прочих профессиональных настроек. Само собой, в наличии яркая светодиодная вспышка. Фронтальная – «селфи» – камера имеет разрешение 8 Мп и прекрасно справится с видеозвонками и всеми присущими её задачами.



Смартфон CITI 653 также получил модуль Wi-Fi для работы с беспроводными сетями стандарта IEEE 802.11 b/g/n, модули GPS, Глонасс и поддержку Bluetooth с версией протокола 4.2. Также есть дактилоскопический датчик – благодаря этому новинка от DIGMA получила расширенные возможности защиты: с помощью графического ключа, цифрового пароля, отпечатка пальца или распознавания лица владельца. Кроме того, в CITI 653 интегрирован модуль бесконтактной оплаты NFC от лидера рынка комплектующих, компании NXP.



Смартфона DIGMA CITI 653 «питается» от ёмкого Li-Polymer аккумулятора с 4000 mAh на борту. Устройство заряжается при помощи быстрого и универсального интерфейса USB Type-C. Новинка представлена в двух цветовых вариантах: чёрном и градиентном синем.



В комплектацию входят: смартфон CITI 653, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Поддерживаемые сети: 4G

Android™ 9 Pie

Процессор: Восьмиядерный, с частотой до 2 ГГц*

Экран: 6.53'' | IPS Full Lamination | HD+ | 1560 x 720 | 2.5D стекло

Камера: 16 Мпикс + 0.3 Мпикс + 0.3 Мпикс (основная) | 8 Мпикс (фронтальная)

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ**

Количество SIM-карт: 2 (nano)

Поддержка Bluetooth 4.2

Возможность бесконтактной оплаты

Батарея: 4000 мАч | Li-Polymer

Размер устройства: 163.9 х 77.9 х 8.8 мм

Вес: 176 г | 388 г (комплект)





КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Смартфон CITI 653

Сетевой адаптер питания

USB-кабель

Руководство пользователя

Гарантийный талон