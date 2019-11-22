Смартфон DIGMA CITI 609

22 ноября 2019, 11:45

Производитель цифровой техники и электроники DIGMA анонсировал старт продаж нового смартфона CITI 609.

Новинка отличается богатым функционалом и облачена в стильный, современный форм-фактор — всё это доступно по конкурентной цене и в двух цветовых исполнениях на выбор.

DIGMA CITI 609



Прямо сейчас радуем отличными новостями всех поклонников бренда DIGMA: широкой общественности представлена новая модель смартфона CITI 609. Устройство получилось по-настоящему функциональным – с поддержкой работы в 4G-сетях, большим и сочным 6.09" дисплеем, стильным внешним видом с трендовым Drop Notch-вырезом («каплей»), сканером отпечатка пальца и модулем бесконтактной оплаты.



Смартфон CITI 609 оснащён отлично зарекомендовавшим себя процессором MT6739 от MediaTek. В его основе лежат четыре 64-битных вычислительных ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1.5ГГц. Интегрированный в процессор LTE-модем обеспечивает скорость загрузки данных до 150 Мбит/с и скорость передачи информации в сторону базовой станции до 50 Мбит/с.



Новинка функционирует под управлением популярной и производительной операционной системы Android 9 Pie – одной из самых продуманных и ориентированных на слаженную работу пользовательских функций. Устройствам с предустановленной в них Android 9 Pie доступно жестовое управление, применяемое во всех флагманских моделях смартфонов наших дней – так называемые «свайпы».



С помощью них пользователь может практически моментально запустить или переключиться между приложениями, получить доступ к главному экрану смартфона или вызвать необходимое меню.



CITI 609 получил большой дисплей размера 6.09", выполненный по технологии IPS In-cell Touch и 2.5D стекла со скруглёнными краями и узкими рамками. Края дисплея устройства закруглены и хорошо сливаются с корпусом. Благодаря этому новый смартфон обрёл надёжную защиту от случайных ударов и падений.



Под стать экрану новинку от DIGMA оснастили двойной камерой с разрешением 13 + 0.3 Мпикс, а также «фронталкой» с 5-мегапиксельной матрицей. Есть яркая светодиодная вспышка, режим автофокусировки и множество программных «фишек», управляемых искусственным интеллектом: автоматический выбор композиции, эффект Боке в режиме реального времени, ночной режим съёмки, фото во время видеозаписи, серийная съемка, HDR, панорамная съемка, фото- и видеофильтры, QR-сканер, ручной режим, электронная стабилизация видео, распознавание лица, и т.д.



Полученные снимки высокого качества можно с удобством сохранять в собственной, встроенной памяти смартфона CITI 609. Её объём составляет 32 Гб. Это достаточно много, однако память можно расширить при помощи карт памяти типа MicroSD объёмом до 64 ГБ.



Представленная модель получила поддержку работы в сетях 3G и 4G, а также одновременную установку и работу сразу двух сим-карт типов Micro и Nano. Кроме того, в устройство интегрирован модуль Wi-Fi для работы с беспроводными сетями стандарта IEEE 802.11 b/g/n, а также модули GPS и Глонасс.



За питание смартфона DIGMA CITI 609 отвечает ёмкая Li-Ion батарея в 3000 mAh, что позволяет пользоваться устройством в течение всего дня без подзарядки. Новинка представлена в двух цветовых вариантах: чёрном и синем.



В комплектацию входят: смартфон CITI 609, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA. Кроме того, новинка будет эксклюзивно представлена в торговой сети Ситилинк.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DIGMA CITI 609:



Поддерживаемые сети: 4G

Android™ 9 Pie

Процессор: Четырехъядерный, с частотой до 1.3 ГГц

Экран: 6.09'' | IPS INCELL| HD+ | 1560 x 720 | 2.5D стекло

Камера: 13 Мпикс + 0.3 Мпикс (основная) | 5 Мпикс (фронтальная)

Встроенная память: 32 ГБ**

Количество SIM-карт: 2 (micro + nano)

Поддержка Bluetooth 4.0

Возможность бесконтактной оплаты

Батарея: 3000 мАч | Li-ion

Размер устройства: 155.2 х 72.9 х 9.7 мм

Вес: 148 г | 360 г (комплект)