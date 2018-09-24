Новый планшет DIGMA Optima 1025N 4G

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпускает на рынке планшетный компьютер DIGMA Optima 1025N 4G.
Устройство выделяется большим 10.1” 2.5D IPS-экраном и поддержкой сетей 4G LTE.
DIGMA Optima 1025N 4G основан на 64-битном процессоре MediaTek MTK8735V с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53, работающими на частоте 1.0 ГГц. За графическую составляющую отвечает высокопроизводительный видеочип ARM Mali-T720.
Экран планшета имеет большую 10.1” матрицу, выполненную по технологии IPS, что исключает искажение изображения при разных углах обзора. Защитное 2.5D стекло с закруглёнными краями улучшает удобство работы и придаёт элегантный внешний вид. Разрешение экрана составляет 1280х800 пикселей (WXGA).
Монолитный корпус с прочным шлифованным поликарбонатом защищает устройство от повреждений. Текстура поверхности позволяет надёжно держать планшет без скольжений.
Размер оперативной памяти составляет 2 ГБ. Встроенная постоянная память - 16 ГБ с возможностью расширения при помощи карт microSD ёмкостью до 64 ГБ.
Подключаться к Интернету или совершать звонки можно благодаря присутствию слота для SIM-карт и поддержке 4G-соединения. Также устройство имеет поддержку Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS и ГЛОНАСС.
В качестве программной основы выступает операционная система Google Android 7.0 Nougat.
Планшетный компьютер DIGMA Optima 1025N 4G представлен в чёрном и белом цветах.
В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Технические характеристики DIGMA Optima 1025N 4G
Диагональ экрана 10.1" (17.78 см)
Технология экрана 2.5D
Разрешение 1280x800
Тип экрана IPS
Сенсорный экран Multitouch - ДА
Процессор MediaTek MTK8735V 1.0 ГГц
Объем оперативной памяти 2 ГБ
Объем встроенной памяти 16 ГБ
Поддержка карт памяти microSD
Максимальный объем карт памяти 64 ГБ
Операционная система Android 7.0
Разрешение основной камеры 2 Мп
Вспышка ДА
Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп
Поддержка технологии Bluetooth ДА
Версия Bluetooth v4.0
Встроенная акустика есть
FM-тюнер
Поддержка технологии Wi-Fi ДА
Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n
Поддержка технологии 4G ДА
Встроенный модуль GPS ДА
Разъем micro USB ДА
Емкость аккумулятора 5000 мAч
Вес 760 г
Размеры 244x172x9.2мм