24 сентября 2018, 10:15

Новый планшет DIGMA Optima 1025N 4G

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпускает на рынке планшетный компьютер DIGMA Optima 1025N 4G.

Устройство выделяется большим 10.1” 2.5D IPS-экраном и поддержкой сетей 4G LTE.

DIGMA Optima 1025N 4G основан на 64-битном процессоре MediaTek MTK8735V с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53, работающими на частоте 1.0 ГГц. За графическую составляющую отвечает высокопроизводительный видеочип ARM Mali-T720.

Экран планшета имеет большую 10.1” матрицу, выполненную по технологии IPS, что исключает искажение изображения при разных углах обзора. Защитное 2.5D стекло с закруглёнными краями улучшает удобство работы и придаёт элегантный внешний вид. Разрешение экрана составляет 1280х800 пикселей (WXGA).

Монолитный корпус с прочным шлифованным поликарбонатом защищает устройство от повреждений. Текстура поверхности позволяет надёжно держать планшет без скольжений.

Размер оперативной памяти составляет 2 ГБ. Встроенная постоянная память - 16 ГБ с возможностью расширения при помощи карт microSD ёмкостью до 64 ГБ.

Подключаться к Интернету или совершать звонки можно благодаря присутствию слота для SIM-карт и поддержке 4G-соединения. Также устройство имеет поддержку Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS и ГЛОНАСС.

В качестве программной основы выступает операционная система Google Android 7.0 Nougat.

Планшетный компьютер DIGMA Optima 1025N 4G представлен в чёрном и белом цветах.

В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.


Технические характеристики DIGMA Optima 1025N 4G

    Диагональ экрана 10.1" (17.78 см)
    Технология экрана 2.5D
    Разрешение 1280x800
    Тип экрана IPS
    Сенсорный экран Multitouch - ДА
    Процессор MediaTek MTK8735V 1.0 ГГц
    Объем оперативной памяти 2 ГБ
    Объем встроенной памяти 16 ГБ
    Поддержка карт памяти microSD
    Максимальный объем карт памяти 64 ГБ
    Операционная система Android 7.0
    Разрешение основной камеры 2 Мп
    Вспышка ДА
    Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп
    Поддержка технологии Bluetooth ДА
    Версия Bluetooth v4.0
    Встроенная акустика есть
    FM-тюнер
    Поддержка технологии Wi-Fi ДА
    Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n
    Поддержка технологии 4G ДА
    Встроенный модуль GPS ДА
    Разъем micro USB ДА
    Емкость аккумулятора 5000 мAч
    Вес 760 г
    Размеры 244x172x9.2мм
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