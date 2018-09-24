Новый планшет DIGMA Optima 1025N 4G

24 сентября 2018, 10:15

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпускает на рынке планшетный компьютер DIGMA Optima 1025N 4G.

Устройство выделяется большим 10.1” 2.5D IPS-экраном и поддержкой сетей 4G LTE.

DIGMA Optima 1025N 4G основан на 64-битном процессоре MediaTek MTK8735V с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53, работающими на частоте 1.0 ГГц. За графическую составляющую отвечает высокопроизводительный видеочип ARM Mali-T720.Экран планшета имеет большую 10.1” матрицу, выполненную по технологии IPS, что исключает искажение изображения при разных углах обзора. Защитное 2.5D стекло с закруглёнными краями улучшает удобство работы и придаёт элегантный внешний вид. Разрешение экрана составляет 1280х800 пикселей (WXGA).Монолитный корпус с прочным шлифованным поликарбонатом защищает устройство от повреждений. Текстура поверхности позволяет надёжно держать планшет без скольжений.Размер оперативной памяти составляет 2 ГБ. Встроенная постоянная память - 16 ГБ с возможностью расширения при помощи карт microSD ёмкостью до 64 ГБ.Подключаться к Интернету или совершать звонки можно благодаря присутствию слота для SIM-карт и поддержке 4G-соединения. Также устройство имеет поддержку Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS и ГЛОНАСС.В качестве программной основы выступает операционная система Google Android 7.0 Nougat.Планшетный компьютер DIGMA Optima 1025N 4G представлен в чёрном и белом цветах.В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.Технические характеристики DIGMA Optima 1025N 4GДиагональ экрана 10.1" (17.78 см)Технология экрана 2.5DРазрешение 1280x800Тип экрана IPSСенсорный экран Multitouch - ДАПроцессор MediaTek MTK8735V 1.0 ГГцОбъем оперативной памяти 2 ГБОбъем встроенной памяти 16 ГБПоддержка карт памяти microSDМаксимальный объем карт памяти 64 ГБОперационная система Android 7.0Разрешение основной камеры 2 МпВспышка ДАРазрешение фронтальной камеры 0.3 МпПоддержка технологии Bluetooth ДАВерсия Bluetooth v4.0Встроенная акустика естьFM-тюнерПоддержка технологии Wi-Fi ДАСтандарт Wi-Fi 802.11 b/g/nПоддержка технологии 4G ДАВстроенный модуль GPS ДАРазъем micro USB ДАЕмкость аккумулятора 5000 мAчВес 760 гРазмеры 244x172x9.2мм