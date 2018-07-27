27 июля 2018, 11:45

Новый 8-дюймовый планшет DIGMA Optima 8019N 4G

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, анонсировал запуск нового планшетного компьютера DIGMA Optima 8019N 4G. Новинку выделяет яркий 8-дюймовый 2.5D IPS дисплей и поддержка скоростного интернета 4-го поколения.

За производительность в DIGMA Optima 8019N 4G отвечает 64-битный процессор MediaTek MTK8735V c четырьмя ядрами ARM Cortex-A53, работающими на частоте 1.0 ГГц. Используется операционная система Google Android 7.0 Nougat.

Планшет оснащён 8-дюймовым, слегка закруглённым по краям, дисплеем с технологией 2.5D. Чёткость и контраст изображения обеспечивается при помощи IPS матрицы с широкоэкранным разрешением 1280х800 пикселей.

В планшете установлены 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Присутствует поддержка карт формата microSD ёмкостью до 64 ГБ.

Корпус выполнен из прочного текстурированного пластика. Устройство имеет матовое покрытие, что препятствует образованию марких следов и скольжению в руках.

Поддержка стандарта 4G LTE Advanced обеспечивает быстрый интернет-сёрфинг и поддержку видео-стриминга без задержек. Присутствует поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth 4.0 и FM-приёмник.

Для возможности работы как авто-навигатор в планшете установлен модуль геопозиционирования с поддержкой систем GPS, ГЛОНАСС и Beidou.

Планшетный компьютер DIGMA Optima 8019N 4G поставляется в двух цветах - чёрном и белом.

В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Технические характеристики DIGMA Optima 8019N 4G

    Диагональ экрана 8" (20.32 см)
    Технология экрана 2.5D
    Разрешение 1280x800
    Тип экрана IPS
    Сенсорный экран Multitouch - ДА
    Процессор MediaTek MTK8735V 1.0 ГГц
    Объем оперативной памяти 1 ГБ
    Объем встроенной памяти 8 ГБ
    Поддержка карт памяти microSD
    Максимальный объем карт памяти 64 ГБ
    Операционная система Android 7.0
    Разрешение основной камеры 2 Мп
    Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп
    Вспышка ДА
    Поддержка технологии Bluetooth ДА
    Версия Bluetooth v4.0
    Поддержка технологии Wi-Fi ДА
    Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n
    Поддержка технологии 4G ДА
    Встроенный модуль GPS ДА
    Разъем micro USB ДА
    Емкость аккумулятора 3400 мAч
    Цвет черный
    Материал корпуса пластик
    Вес 345 г
    Размеры 209х125х9.2 мм
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