Новый 8-дюймовый планшет DIGMA Optima 8019N 4G

За производительность в DIGMA Optima 8019N 4G отвечает 64-битный процессор MediaTek MTK8735V c четырьмя ядрами ARM Cortex-A53, работающими на частоте 1.0 ГГц. Используется операционная система Google Android 7.0 Nougat.
Планшет оснащён 8-дюймовым, слегка закруглённым по краям, дисплеем с технологией 2.5D. Чёткость и контраст изображения обеспечивается при помощи IPS матрицы с широкоэкранным разрешением 1280х800 пикселей.
В планшете установлены 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Присутствует поддержка карт формата microSD ёмкостью до 64 ГБ.
Корпус выполнен из прочного текстурированного пластика. Устройство имеет матовое покрытие, что препятствует образованию марких следов и скольжению в руках.
Поддержка стандарта 4G LTE Advanced обеспечивает быстрый интернет-сёрфинг и поддержку видео-стриминга без задержек. Присутствует поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth 4.0 и FM-приёмник.
Для возможности работы как авто-навигатор в планшете установлен модуль геопозиционирования с поддержкой систем GPS, ГЛОНАСС и Beidou.
Планшетный компьютер DIGMA Optima 8019N 4G поставляется в двух цветах - чёрном и белом.
В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Технические характеристики DIGMA Optima 8019N 4G
Диагональ экрана 8" (20.32 см)
Технология экрана 2.5D
Разрешение 1280x800
Тип экрана IPS
Сенсорный экран Multitouch - ДА
Процессор MediaTek MTK8735V 1.0 ГГц
Объем оперативной памяти 1 ГБ
Объем встроенной памяти 8 ГБ
Поддержка карт памяти microSD
Максимальный объем карт памяти 64 ГБ
Операционная система Android 7.0
Разрешение основной камеры 2 Мп
Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп
Вспышка ДА
Поддержка технологии Bluetooth ДА
Версия Bluetooth v4.0
Поддержка технологии Wi-Fi ДА
Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n
Поддержка технологии 4G ДА
Встроенный модуль GPS ДА
Разъем micro USB ДА
Емкость аккумулятора 3400 мAч
Цвет черный
Материал корпуса пластик
Вес 345 г
Размеры 209х125х9.2 мм