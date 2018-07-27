Новый 8-дюймовый планшет DIGMA Optima 8019N 4G

27 июля 2018, 11:45

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, анонсировал запуск нового планшетного компьютера DIGMA Optima 8019N 4G. Новинку выделяет яркий 8-дюймовый 2.5D IPS дисплей и поддержка скоростного интернета 4-го поколения.

За производительность в DIGMA Optima 8019N 4G отвечает 64-битный процессор MediaTek MTK8735V c четырьмя ядрами ARM Cortex-A53, работающими на частоте 1.0 ГГц. Используется операционная система Google Android 7.0 Nougat.Планшет оснащён 8-дюймовым, слегка закруглённым по краям, дисплеем с технологией 2.5D. Чёткость и контраст изображения обеспечивается при помощи IPS матрицы с широкоэкранным разрешением 1280х800 пикселей.В планшете установлены 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Присутствует поддержка карт формата microSD ёмкостью до 64 ГБ.Корпус выполнен из прочного текстурированного пластика. Устройство имеет матовое покрытие, что препятствует образованию марких следов и скольжению в руках.Поддержка стандарта 4G LTE Advanced обеспечивает быстрый интернет-сёрфинг и поддержку видео-стриминга без задержек. Присутствует поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth 4.0 и FM-приёмник.Для возможности работы как авто-навигатор в планшете установлен модуль геопозиционирования с поддержкой систем GPS, ГЛОНАСС и Beidou.Планшетный компьютер DIGMA Optima 8019N 4G поставляется в двух цветах - чёрном и белом.В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.Технические характеристики DIGMA Optima 8019N 4GДиагональ экрана 8" (20.32 см)Технология экрана 2.5DРазрешение 1280x800Тип экрана IPSСенсорный экран Multitouch - ДАПроцессор MediaTek MTK8735V 1.0 ГГцОбъем оперативной памяти 1 ГБОбъем встроенной памяти 8 ГБПоддержка карт памяти microSDМаксимальный объем карт памяти 64 ГБОперационная система Android 7.0Разрешение основной камеры 2 МпРазрешение фронтальной камеры 0.3 МпВспышка ДАПоддержка технологии Bluetooth ДАВерсия Bluetooth v4.0Поддержка технологии Wi-Fi ДАСтандарт Wi-Fi 802.11 b/g/nПоддержка технологии 4G ДАВстроенный модуль GPS ДАРазъем micro USB ДАЕмкость аккумулятора 3400 мAчЦвет черныйМатериал корпуса пластикВес 345 гРазмеры 209х125х9.2 мм