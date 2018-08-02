DIGMA Optima 1022N 3G - 10,1-дюймовый планшет с IPS-дисплеем и не только

2 августа 2018, 14:15

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявил о запуске нового планшетного компьютера DIGMA Optima 1022N 3G.

Выделяет модель большой и качественный 2.5D дисплей c IPS матрицей.



За быстродействие DIGMA Optima 1022N 3G отвечает процессор MediaTek MTK8321 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A7 и тактовой частотой 1.3 ГГц. Устройство работает под управлением Google Android 7.0 Nougat.



В качестве экрана планшета выступает большая 10.1-дюймовая IPS матрица с широкоформатным разрешением 1280х800 пикселей. Дисплей обладает слегка закруглёнными краями, выполненными по технологии 2.5D. Технология MediaTek MiraVision и поддержка видео кодека H.264 позволяют наслаждаться любимыми фильмами с высоким качеством изображения.



В планшетном компьютере установлено 1 ГБ оперативной памяти. Объём постоянной flash-памяти составляет 16 ГБ. Присутствует поддержка карт памяти формата microSD ёмкостью до 64 ГБ.



Корпус выполнен из прочного шлифованного пластика. Благодаря текстуре покрытия, планшет обладает противоскользящим эффектом. Два динамика, расположенных в нижней части планшета, позволяют смотреть видео в стереозвуке.



Подключение к Интернету обеспечивается поддержкой 3G стандартов HSPA+ и WDCDMA. Геопозиционирование работает со спутниками системы GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo. Устройство имеет поддержку Wi-Fi и Bluetooth 4.0.



Планшетный компьютер DIGMA Optima 1022N 3G в чёрном цвете. Розничная стоимость планшета 6 190 рублей.



В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики DIGMA Optima 1022N 3G



Диагональ экрана 10.1" (17.78 см)

Технология экрана 2.5D

Разрешение 1280x800

Тип экрана IPS

Сенсорный экран Multitouch - ДА

Процессор MediaTek MTK8321 1.3 ГГц

Объем оперативной памяти 1 ГБ

Объем встроенной памяти 16 ГБ

Поддержка карт памяти microSD

Максимальный объем карт памяти 64 ГБ

Операционная система Android 7.0

Разрешение основной камеры 2 Мп

Вспышка ДА

Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп

Поддержка технологии Bluetooth ДА

Версия Bluetooth v4.0

Встроенная акустика есть

FM-тюнер

Поддержка технологии Wi-Fi ДА

Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n

Поддержка технологии 3G ДА

Встроенный модуль GPS ДА

Разъем micro USB ДА

Емкость аккумулятора 5000 мAч

Цвет черный