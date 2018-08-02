DIGMA Optima 1022N 3G - 10,1-дюймовый планшет с IPS-дисплеем и не только

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявил о запуске нового планшетного компьютера DIGMA Optima 1022N 3G.
Выделяет модель большой и качественный 2.5D дисплей c IPS матрицей.
За быстродействие DIGMA Optima 1022N 3G отвечает процессор MediaTek MTK8321 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A7 и тактовой частотой 1.3 ГГц. Устройство работает под управлением Google Android 7.0 Nougat.
В качестве экрана планшета выступает большая 10.1-дюймовая IPS матрица с широкоформатным разрешением 1280х800 пикселей. Дисплей обладает слегка закруглёнными краями, выполненными по технологии 2.5D. Технология MediaTek MiraVision и поддержка видео кодека H.264 позволяют наслаждаться любимыми фильмами с высоким качеством изображения.
В планшетном компьютере установлено 1 ГБ оперативной памяти. Объём постоянной flash-памяти составляет 16 ГБ. Присутствует поддержка карт памяти формата microSD ёмкостью до 64 ГБ.
Корпус выполнен из прочного шлифованного пластика. Благодаря текстуре покрытия, планшет обладает противоскользящим эффектом. Два динамика, расположенных в нижней части планшета, позволяют смотреть видео в стереозвуке.
Подключение к Интернету обеспечивается поддержкой 3G стандартов HSPA+ и WDCDMA. Геопозиционирование работает со спутниками системы GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo. Устройство имеет поддержку Wi-Fi и Bluetooth 4.0.
Планшетный компьютер DIGMA Optima 1022N 3G в чёрном цвете. Розничная стоимость планшета 6 190 рублей.
В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Технические характеристики DIGMA Optima 1022N 3G
Диагональ экрана 10.1" (17.78 см)
Технология экрана 2.5D
Разрешение 1280x800
Тип экрана IPS
Сенсорный экран Multitouch - ДА
Процессор MediaTek MTK8321 1.3 ГГц
Объем оперативной памяти 1 ГБ
Объем встроенной памяти 16 ГБ
Поддержка карт памяти microSD
Максимальный объем карт памяти 64 ГБ
Операционная система Android 7.0
Разрешение основной камеры 2 Мп
Вспышка ДА
Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп
Поддержка технологии Bluetooth ДА
Версия Bluetooth v4.0
Встроенная акустика есть
FM-тюнер
Поддержка технологии Wi-Fi ДА
Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n
Поддержка технологии 3G ДА
Встроенный модуль GPS ДА
Разъем micro USB ДА
Емкость аккумулятора 5000 мAч
Цвет черный