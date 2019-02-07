7 февраля 2019, 13:45

10.1-дюймовый планшет DIGMA Plane 1581 3G

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, запускает в продажу планшетный компьютер DIGMA Plane 1581 3G.

В роли процессора DIGMA Plane 1581 3G выступает MediaTek MTK8321 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A7 и тактовой частотой 1.3 ГГц. За обработку графики отвечает видеоадаптер ARM Mali-400 MP2.


В качестве операционной системы используется «чистая» версия Android 8.1 Oreo без дополнительных сервисов и предустановленных приложений. Это помогает планшету работать быстрее и сохранять больше свободной памяти.

Диагональ экрана планшета составляет 10.1 дюймов с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD). В дисплее применена IPS-матрица с широкими углами обзора.

В устройстве установлено 32 ГБ постоянной flash-памяти и 2 ГБ оперативной памяти. Присутствует возможность расширения пространства с помощью карт памяти формата microSDHC, ёмкостью до 64 ГБ.

Тыльная и фронтальная камеры помогут сфотографировать документы, запечатлеть важный момент или пообщаться по видео-связи. Встроенная вспышка улучшит снимок в тёмное время суток или сможет служить как фонарик.

Интегрированный 3G+ HSPA R8 модем поможет подключаться к Интернету со скоростью до 42 МБ/сек. Присутствует поддержка двух SIM-карт с возможностью осуществления звонков и отправки SMS.

Геопозиционирование работает со спутниками системы GPS. Устройство имеет поддержку Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.0. Объём батареи составляет 5000 mAh.

В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Планшет уже поступил в продажу. По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.

Технические характеристики DIGMA Plane 1581 3G

    Диагональ экрана 10.1" (25.7 см)
    Разрешение 1920x1080
    Тип экрана IPS
    Сенсорный экран Multitouch – ДА
    Поддержка 2-x Sim-карт ДА
    Процессор MediaTek MTK8321 1.3 ГГц
    Объем оперативной памяти 2 ГБ
    Объем встроенной памяти 32 ГБ
    Поддержка карт памяти microSD
    Максимальный объем карт памяти 64 ГБ
    Операционная система Android 8.1
    Разрешение основной камеры 2 Мп
    Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп
    Вспышка ДА
    Поддержка технологии Bluetooth ДА
    Версия Bluetooth v4.0
    Поддержка технологии Wi-Fi ДА
    Стандарт Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
    Поддержка технологии 3G ДА
    Встроенный модуль GPS ДА
    Разъем micro USB ДА
    Материал корпуса Пластик
    Емкость аккумулятора 5000 мAч
    Цвет черный
    Вес 540 г
    Размеры 243x173x9 мм


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