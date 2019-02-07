10.1-дюймовый планшет DIGMA Plane 1581 3G

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, запускает в продажу планшетный компьютер DIGMA Plane 1581 3G.В роли процессора DIGMA Plane 1581 3G выступает MediaTek MTK8321 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A7 и тактовой частотой 1.3 ГГц. За обработку графики отвечает видеоадаптер ARM Mali-400 MP2.
В качестве операционной системы используется «чистая» версия Android 8.1 Oreo без дополнительных сервисов и предустановленных приложений. Это помогает планшету работать быстрее и сохранять больше свободной памяти.
Диагональ экрана планшета составляет 10.1 дюймов с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD). В дисплее применена IPS-матрица с широкими углами обзора.
В устройстве установлено 32 ГБ постоянной flash-памяти и 2 ГБ оперативной памяти. Присутствует возможность расширения пространства с помощью карт памяти формата microSDHC, ёмкостью до 64 ГБ.
Тыльная и фронтальная камеры помогут сфотографировать документы, запечатлеть важный момент или пообщаться по видео-связи. Встроенная вспышка улучшит снимок в тёмное время суток или сможет служить как фонарик.
Интегрированный 3G+ HSPA R8 модем поможет подключаться к Интернету со скоростью до 42 МБ/сек. Присутствует поддержка двух SIM-карт с возможностью осуществления звонков и отправки SMS.
Геопозиционирование работает со спутниками системы GPS. Устройство имеет поддержку Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.0. Объём батареи составляет 5000 mAh.
В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Планшет уже поступил в продажу. По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA Plane 1581 3G
Диагональ экрана 10.1" (25.7 см)
Разрешение 1920x1080
Тип экрана IPS
Сенсорный экран Multitouch – ДА
Поддержка 2-x Sim-карт ДА
Процессор MediaTek MTK8321 1.3 ГГц
Объем оперативной памяти 2 ГБ
Объем встроенной памяти 32 ГБ
Поддержка карт памяти microSD
Максимальный объем карт памяти 64 ГБ
Операционная система Android 8.1
Разрешение основной камеры 2 Мп
Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп
Вспышка ДА
Поддержка технологии Bluetooth ДА
Версия Bluetooth v4.0
Поддержка технологии Wi-Fi ДА
Стандарт Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Поддержка технологии 3G ДА
Встроенный модуль GPS ДА
Разъем micro USB ДА
Материал корпуса Пластик
Емкость аккумулятора 5000 мAч
Цвет черный
Вес 540 г
Размеры 243x173x9 мм