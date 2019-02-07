10.1-дюймовый планшет DIGMA Plane 1581 3G

7 февраля 2019, 13:45

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, запускает в продажу планшетный компьютер DIGMA Plane 1581 3G.

В роли процессора DIGMA Plane 1581 3G выступает MediaTek MTK8321 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A7 и тактовой частотой 1.3 ГГц. За обработку графики отвечает видеоадаптер ARM Mali-400 MP2.



В качестве операционной системы используется «чистая» версия Android 8.1 Oreo без дополнительных сервисов и предустановленных приложений. Это помогает планшету работать быстрее и сохранять больше свободной памяти.



Диагональ экрана планшета составляет 10.1 дюймов с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD). В дисплее применена IPS-матрица с широкими углами обзора.



В устройстве установлено 32 ГБ постоянной flash-памяти и 2 ГБ оперативной памяти. Присутствует возможность расширения пространства с помощью карт памяти формата microSDHC, ёмкостью до 64 ГБ.



Тыльная и фронтальная камеры помогут сфотографировать документы, запечатлеть важный момент или пообщаться по видео-связи. Встроенная вспышка улучшит снимок в тёмное время суток или сможет служить как фонарик.



Интегрированный 3G+ HSPA R8 модем поможет подключаться к Интернету со скоростью до 42 МБ/сек. Присутствует поддержка двух SIM-карт с возможностью осуществления звонков и отправки SMS.



Геопозиционирование работает со спутниками системы GPS. Устройство имеет поддержку Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.0. Объём батареи составляет 5000 mAh.



В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.



Планшет уже поступил в продажу. По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики DIGMA Plane 1581 3G



Диагональ экрана 10.1" (25.7 см)

Разрешение 1920x1080

Тип экрана IPS

Сенсорный экран Multitouch – ДА

Поддержка 2-x Sim-карт ДА

Процессор MediaTek MTK8321 1.3 ГГц

Объем оперативной памяти 2 ГБ

Объем встроенной памяти 32 ГБ

Поддержка карт памяти microSD

Максимальный объем карт памяти 64 ГБ

Операционная система Android 8.1

Разрешение основной камеры 2 Мп

Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп

Вспышка ДА

Поддержка технологии Bluetooth ДА

Версия Bluetooth v4.0

Поддержка технологии Wi-Fi ДА

Стандарт Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

Поддержка технологии 3G ДА

Встроенный модуль GPS ДА

Разъем micro USB ДА

Материал корпуса Пластик

Емкость аккумулятора 5000 мAч

Цвет черный

Вес 540 г

Размеры 243x173x9 мм