DIGMA презентует планшет со встроенным Power Bank

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, презентует недорогой планшет DIGMA Plane 7565N 3G.
Среди особенностей планшета DIGMA – надежный и стильный корпус, а также встроенный Power bank. Новинка уже поступила в продажу.
Планшет DIGMA Plane 7565N 3G обладает ярким IPS экраном 7", 1024x600. Оснащен процессором Spreadtrum SC7731G 1300 МГ и 16 Гб встроенной памяти, которую можно расширить картой MicroSD через дополнительный слот, емкостью до 64ГБ. Поставляется с предустановленной операционной системой Android 7.0, которая обеспечивает стабильную работу планшета.
Устройство оснащено мощным и емким аккумулятором до 4100 мАч, позволяющим значительно продлевать автономное время работы планшета. Встроенный Power Bank с полноразмерным USB-портом подзарядит любые гаджеты пользователя в поездке.
Новинка ориентирована на тех, кто планирует пользоваться планшетом как дома, так и на отдыхе.
В комплектацию входят: планшетный компьютер DIGMA Plane 7565N 3G, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Планшет уже поступил в продажу. По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики
Диагональ экрана 7" (17.78 см)
Разрешение 1024x600
Тип экрана ips
Сенсорный экран Multitouch ДА
Процессор mediatek sc7731c 1.3ГГц
Объем оперативной памяти 1024 МБ
Объем встроенной памяти 16 ГБ
Поддержка карт памяти microsd
Максимальный объем карт памяти 64 ГБ
Операционная система android 7.0
Разрешение основной камеры 2 Мп
Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп
Поддержка технологии Bluetooth ДА
Версия Bluetoothv 4.0
Поддержка технологии Wi-Fi ДА
Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n
Поддержка технологии 3G ДА
Встроенный модуль GPS ДА
Разъем micro USB ДА
Емкость аккумулятора 4100 мAч
Цвет черный