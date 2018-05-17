DIGMA презентует планшет со встроенным Power Bank

17 мая 2018, 13:15

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, презентует недорогой планшет DIGMA Plane 7565N 3G.

Среди особенностей планшета DIGMA – надежный и стильный корпус, а также встроенный Power bank. Новинка уже поступила в продажу.

Планшет DIGMA Plane 7565N 3G обладает ярким IPS экраном 7", 1024x600. Оснащен процессором Spreadtrum SC7731G 1300 МГ и 16 Гб встроенной памяти, которую можно расширить картой MicroSD через дополнительный слот, емкостью до 64ГБ. Поставляется с предустановленной операционной системой Android 7.0, которая обеспечивает стабильную работу планшета.



Устройство оснащено мощным и емким аккумулятором до 4100 мАч, позволяющим значительно продлевать автономное время работы планшета. Встроенный Power Bank с полноразмерным USB-портом подзарядит любые гаджеты пользователя в поездке.



Новинка ориентирована на тех, кто планирует пользоваться планшетом как дома, так и на отдыхе.

В комплектацию входят: планшетный компьютер DIGMA Plane 7565N 3G, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.Планшет уже поступил в продажу. По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристикиДиагональ экрана 7" (17.78 см)Разрешение 1024x600Тип экрана ipsСенсорный экран Multitouch ДАПроцессор mediatek sc7731c 1.3ГГцОбъем оперативной памяти 1024 МБОбъем встроенной памяти 16 ГБПоддержка карт памяти microsdМаксимальный объем карт памяти 64 ГБОперационная система android 7.0Разрешение основной камеры 2 МпРазрешение фронтальной камеры 0.3 МпПоддержка технологии Bluetooth ДАВерсия Bluetoothv 4.0Поддержка технологии Wi-Fi ДАСтандарт Wi-Fi 802.11 b/g/nПоддержка технологии 3G ДАВстроенный модуль GPS ДАРазъем micro USB ДАЕмкость аккумулятора 4100 мAчЦвет черный