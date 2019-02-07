7 февраля 2019, 12:45

Новый планшет Plane 8580 4G на Android 8.1

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, запускает в продажу новейший планшет в линейке Plane – 8580 4G.

В роли технологической платформы планшета DIGMA Plane 8580 4G выступает MediaTek MT8735P с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 и с частотой 1.0 ГГц. Устройство работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Устройство оснащено 8” IPS-дисплеем с широкоформатным разрешением WXGA (1280x800 пикс) и плотностью пикселей 189 PPI. Встроенный видеочип ARM Mali-T720 обеспечивает качественное воспроизведение видео и 3D-графики.

В планшете установлены две камеры для фото и видеосъёмки, а также для разговоров в Skype-конференциях. Встроенная вспышка поможет снимать даже в тёмное время суток.

Объём постоянной памяти составляет 16 ГБ, который можно увеличить при помощи карт памяти стандарта microSDHC, объёмом до 128 ГБ. Оперативная память составляет 2 ГБ.

Планшет оснащен GSM-модулем с двумя слотами для SIM-карт, что позволяет ему выходить в Интернет, а также совершать звонки и отправлять SMS.

Планшет работает в 4G LTE-сетях с передачей данных со скоростью до 150 Мбит/сек. Встроенный геолокационный модуль обеспечивает работу со спутниками GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Среди беспроводных соединений присутствует Wi-Fi 802.11 a/b/g/n и Bluetooth 4.0.  Есть встроенное FM-радио.

Работу устройства в течение дня обеспечивает литий-ионный аккумулятор, объём которого составляет 3200 mAh.

В комплектацию входят: планшетный компьютер, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.

Технические характеристики DIGMA Plane 8580 4G

    Диагональ экрана 8" (20.32 см)
    Разрешение 1280x800
    Тип экрана IPS
    Сенсорный экран Multitouch - ДА
    Процессор MediaTek MT8735P 1.0 ГГц
    Объем оперативной памяти 2 ГБ
    Объем встроенной памяти 16 ГБ
    Поддержка карт памяти microSDHC
    Максимальный объем карт памяти 128 ГБ
    Операционная система Android 8.1 Oreo
    Разрешение основной камеры 2 Мп
    Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп
    Вспышка ДА
    Поддержка технологии Bluetooth ДА
    Версия Bluetooth v4.0
    Поддержка технологии Wi-Fi ДА
    Стандарт Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
    Поддержка технологии 4G ДА
    Встроенный модуль GPS ДА
    Разъем micro USB ДА
    Емкость аккумулятора 3200 мAч
    Вес 360 г
    Материал корпуса пластик
    Размеры 215 x 128 x 9 мм
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