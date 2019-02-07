Новый планшет Plane 8580 4G на Android 8.1

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, запускает в продажу новейший планшет в линейке Plane – 8580 4G.
В роли технологической платформы планшета DIGMA Plane 8580 4G выступает MediaTek MT8735P с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 и с частотой 1.0 ГГц. Устройство работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.
Устройство оснащено 8” IPS-дисплеем с широкоформатным разрешением WXGA (1280x800 пикс) и плотностью пикселей 189 PPI. Встроенный видеочип ARM Mali-T720 обеспечивает качественное воспроизведение видео и 3D-графики.
В планшете установлены две камеры для фото и видеосъёмки, а также для разговоров в Skype-конференциях. Встроенная вспышка поможет снимать даже в тёмное время суток.
Объём постоянной памяти составляет 16 ГБ, который можно увеличить при помощи карт памяти стандарта microSDHC, объёмом до 128 ГБ. Оперативная память составляет 2 ГБ.
Планшет оснащен GSM-модулем с двумя слотами для SIM-карт, что позволяет ему выходить в Интернет, а также совершать звонки и отправлять SMS.
Планшет работает в 4G LTE-сетях с передачей данных со скоростью до 150 Мбит/сек. Встроенный геолокационный модуль обеспечивает работу со спутниками GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Среди беспроводных соединений присутствует Wi-Fi 802.11 a/b/g/n и Bluetooth 4.0. Есть встроенное FM-радио.
Работу устройства в течение дня обеспечивает литий-ионный аккумулятор, объём которого составляет 3200 mAh.
В комплектацию входят: планшетный компьютер, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA Plane 8580 4G
Диагональ экрана 8" (20.32 см)
Разрешение 1280x800
Тип экрана IPS
Сенсорный экран Multitouch - ДА
Процессор MediaTek MT8735P 1.0 ГГц
Объем оперативной памяти 2 ГБ
Объем встроенной памяти 16 ГБ
Поддержка карт памяти microSDHC
Максимальный объем карт памяти 128 ГБ
Операционная система Android 8.1 Oreo
Разрешение основной камеры 2 Мп
Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп
Вспышка ДА
Поддержка технологии Bluetooth ДА
Версия Bluetooth v4.0
Поддержка технологии Wi-Fi ДА
Стандарт Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Поддержка технологии 4G ДА
Встроенный модуль GPS ДА
Разъем micro USB ДА
Емкость аккумулятора 3200 мAч
Вес 360 г
Материал корпуса пластик
Размеры 215 x 128 x 9 мм
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 13:45
10.1-дюймовый планшет DIGMA Plane 1581 3G
- Гаджеты | Сегодня, 13:15
Новая мультимедийная акустика от ERGO
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
Новый планшет Plane 8580 4G на Android 8.1
- Интернет | Сегодня, 12:15
ПриватБанк запускает онлайн-обмен валюты в Приват24 и терминалах
- Железо | Сегодня, 12:06
Оптические модули Optolink
- Технологии | Сегодня, 11:45
Украинские инженеры помогают создавать 70% современной музыки в мире
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Новый смартфон Huawei Y7 2019: старт продаж в Украине
- Связь | Сегодня, 10:45
Uber Eats начинает работу в Киеве
- Гаджеты | Сегодня, 10:15
Новая модель беспроводной мыши Ritmix RMW-611
Последние материалы
- Обзоры | Сегодня, 7:24
Logitech MK540 Advanced: когда комфорт в приоритете!
- Обзоры | 4 февраля, 15:45
EnerGenie EG-PWC-034 – "розетка для двоих"!
- Обзоры | 28 января, 21:52
Sigma mobile X-treme PQ52: стильный и защищенный!
- Аналитика | 28 января, 7:42
X-treme DZ68, PT68, PQ67, DR68, IT67: чем интересны защищенные мобильные телефоны Sigma mobile
- Аналитика | 26 января, 11:44
Дайджест №264: DOOGEE Y8 PLUS – 6,21-дюймовый смартфон с Android 9 и NFC представлен в Украине
- Фотогалереи | 25 января, 21:24
Новый смартфон DOOGEE Y8 PLUS в цветовом решении темно-синий чистый
- Фотогалереи | 25 января, 21:21
Новый смартфон DOOGEE Y8 PLUS в цветовом решении полночь черная
- Фотогалереи | 25 января, 21:17
Новый смартфон DOOGEE Y8 PLUS в цветовом решении пурпурно-фантомный
- Обзоры | 25 января, 10:51
Logitech G910 Orion Spectrum – механика "на вырост"!
Популярные новости
- Связь | Вчера, 13:45
Абоненты Киевстар стали активнее пользоваться роумингом в 2018 году 5.00
- Бизнес | Позавчера, 10:15
GC "Center ECM" проводит запуск модуля в компании Groupe SEB в Украине 5.00
- Железо | Сегодня, 12:06
Оптические модули Optolink 5.00
- Железо | Вчера, 13:15
8-дюймовый планшет X-Style Tab A83 поступил в продажу по цене 3099 гривен 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 13:45
10.1-дюймовый планшет DIGMA Plane 1581 3G 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 13:15
Новая мультимедийная акустика от ERGO 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
Новый планшет Plane 8580 4G на Android 8.1 0.00
- Интернет | Сегодня, 12:15
ПриватБанк запускает онлайн-обмен валюты в Приват24 и терминалах 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Украинские инженеры помогают создавать 70% современной музыки в мире 0.00