Новый планшет Plane 8580 4G на Android 8.1

7 февраля 2019, 12:45

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, запускает в продажу новейший планшет в линейке Plane – 8580 4G.В роли технологической платформы планшета DIGMA Plane 8580 4G выступает MediaTek MT8735P с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 и с частотой 1.0 ГГц. Устройствоработает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.Устройство оснащено 8” IPS-дисплеем с широкоформатным разрешением WXGA (1280x800 пикс) и плотностью пикселей 189 PPI. Встроенный видеочип ARM Mali-T720 обеспечивает качественное воспроизведение видео и 3D-графики.В планшете установлены две камеры для фото и видеосъёмки, а также для разговоров в Skype-конференциях. Встроенная вспышка поможет снимать даже в тёмное время суток.Объём постоянной памяти составляет 16 ГБ, который можно увеличить при помощи карт памяти стандарта microSDHC, объёмом до 128 ГБ. Оперативная память составляет 2 ГБ.Планшет оснащен GSM-модулем с двумя слотами для SIM-карт, что позволяет ему выходить в Интернет, а также совершать звонки и отправлять SMS.Планшет работает в 4G LTE-сетях с передачей данных со скоростью до 150 Мбит/сек. Встроенный геолокационный модуль обеспечивает работу со спутниками GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Среди беспроводных соединений присутствует Wi-Fi 802.11 a/b/g/n и Bluetooth 4.0. Есть встроенное FM-радио.Работу устройства в течение дня обеспечивает литий-ионный аккумулятор, объём которого составляет 3200 mAh.В комплектацию входят: планшетный компьютер, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики DIGMA Plane 8580 4GДиагональ экрана 8" (20.32 см)Разрешение 1280x800Тип экрана IPSСенсорный экран Multitouch - ДАПроцессор MediaTek MT8735P 1.0 ГГцОбъем оперативной памяти 2 ГБОбъем встроенной памяти 16 ГБПоддержка карт памяти microSDHCМаксимальный объем карт памяти 128 ГБОперационная система Android 8.1 OreoРазрешение основной камеры 2 МпРазрешение фронтальной камеры 0.3 МпВспышка ДАПоддержка технологии Bluetooth ДАВерсия Bluetooth v4.0Поддержка технологии Wi-Fi ДАСтандарт Wi-Fi 802.11 a/b/g/nПоддержка технологии 4G ДАВстроенный модуль GPS ДАРазъем micro USB ДАЕмкость аккумулятора 3200 мAчВес 360 гМатериал корпуса пластикРазмеры 215 x 128 x 9 мм