DIGMA Optima 7018N 4G - 7-дюймовый планшет с 4G

26 июля 2018, 11:15

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, начала выпуск нового планшетного компьютера DIGMA Optima 7018N с поддержкой 4G.

Устройство отличается 2.5D дисплеем с IPS матрицей и высокой производительностью.

В основе DIGMA Optima 7018N 4G установлен четырёхъядерный 64-битный процессор MediaTek MTK8735 с тактовой частотой 1.3 ГГц. В качестве программной платформы установлена актуальная операционная система Android 7.0 Nougat.Высокую скорость работы и многозадачность обеспечивает 2 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных и приложений предусмотрено 16 ГБ встроенной памяти и поддержка карты памяти формата microSD ёмкостью до 128 ГБ.Экран планшетного компьютера оснащён 7-дюймовой IPS матрицей с разрешением 1024х600 пикселей. Высокое качество изображения обеспечивается производительным видеочипом ARM Mali-T720 MP2 с поддержкой видеокодека H.264.Планшет сделан из качественного текстурированного пластика. Матовое покрытие препятствует образованию пятен и неприятных следов. Визуальную привлекательность планшету придают скошенные, слегка изогнутые края дисплея, выполненные по технологии 2.5D.Устройство имеет поддержку Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Подключение к Интернету обеспечивается поддержкой 4G стандарта LTE Advanced. Геопозиционирование обеспечивается модулем с поддержкой GPS, ГЛОНАСС и Beidou.Планшетный компьютер DIGMA Plane 7018N 4G поставляется в двух цветах – чёрном и белом.В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.Технические характеристикиДиагональ экрана 7" (17.78 см)Технология экрана 2.5DРазрешение 1024x600Тип экрана IPSСенсорный экран Multitouch - ДАПроцессор MediaTek MTK8735 1.3 ГГцОбъем оперативной памяти 2 ГБОбъем встроенной памяти 16 ГБПоддержка карт памяти microSDМаксимальный объем карт памяти 128 ГБОперационная система Android 7.0Разрешение основной камеры 2 МпРазрешение фронтальной камеры 0.3 МпПоддержка технологии Bluetooth ДАВерсия Bluetooth v4.0Поддержка технологии Wi-Fi ДАСтандарт Wi-Fi 802.11 b/g/nПоддержка технологии 4G ДАВстроенный модуль GPS ДАРазъем micro USB ДАЕмкость аккумулятора 2500 мAчЦвет черный, белый