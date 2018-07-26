DIGMA Optima 7018N 4G - 7-дюймовый планшет с 4G

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, начала выпуск нового планшетного компьютера DIGMA Optima 7018N с поддержкой 4G.
Устройство отличается 2.5D дисплеем с IPS матрицей и высокой производительностью.
В основе DIGMA Optima 7018N 4G установлен четырёхъядерный 64-битный процессор MediaTek MTK8735 с тактовой частотой 1.3 ГГц. В качестве программной платформы установлена актуальная операционная система Android 7.0 Nougat.
Высокую скорость работы и многозадачность обеспечивает 2 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных и приложений предусмотрено 16 ГБ встроенной памяти и поддержка карты памяти формата microSD ёмкостью до 128 ГБ.
Экран планшетного компьютера оснащён 7-дюймовой IPS матрицей с разрешением 1024х600 пикселей. Высокое качество изображения обеспечивается производительным видеочипом ARM Mali-T720 MP2 с поддержкой видеокодека H.264.
Планшет сделан из качественного текстурированного пластика. Матовое покрытие препятствует образованию пятен и неприятных следов. Визуальную привлекательность планшету придают скошенные, слегка изогнутые края дисплея, выполненные по технологии 2.5D.
Устройство имеет поддержку Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Подключение к Интернету обеспечивается поддержкой 4G стандарта LTE Advanced. Геопозиционирование обеспечивается модулем с поддержкой GPS, ГЛОНАСС и Beidou.
Планшетный компьютер DIGMA Plane 7018N 4G поставляется в двух цветах – чёрном и белом.
В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Технические характеристики
Диагональ экрана 7" (17.78 см)
Технология экрана 2.5D
Разрешение 1024x600
Тип экрана IPS
Сенсорный экран Multitouch - ДА
Процессор MediaTek MTK8735 1.3 ГГц
Объем оперативной памяти 2 ГБ
Объем встроенной памяти 16 ГБ
Поддержка карт памяти microSD
Максимальный объем карт памяти 128 ГБ
Операционная система Android 7.0
Разрешение основной камеры 2 Мп
Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп
Поддержка технологии Bluetooth ДА
Версия Bluetooth v4.0
Поддержка технологии Wi-Fi ДА
Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n
Поддержка технологии 4G ДА
Встроенный модуль GPS ДА
Разъем micro USB ДА
Емкость аккумулятора 2500 мAч
Цвет черный, белый