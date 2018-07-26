26 июля 2018, 11:15

DIGMA Optima 7018N 4G - 7-дюймовый планшет с 4G

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, начала выпуск нового планшетного компьютера DIGMA Optima 7018N с поддержкой 4G.

Устройство отличается 2.5D дисплеем с IPS матрицей и высокой производительностью.

В основе DIGMA Optima 7018N 4G установлен четырёхъядерный 64-битный процессор MediaTek MTK8735 с тактовой частотой 1.3 ГГц. В качестве программной платформы установлена актуальная операционная система Android 7.0 Nougat.

Высокую скорость работы и многозадачность обеспечивает 2 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных и приложений предусмотрено 16 ГБ встроенной памяти и поддержка карты памяти формата microSD ёмкостью до 128 ГБ.

Экран планшетного компьютера оснащён 7-дюймовой IPS матрицей с разрешением 1024х600 пикселей. Высокое качество изображения обеспечивается производительным видеочипом ARM Mali-T720 MP2 с поддержкой видеокодека H.264.

Планшет сделан из качественного текстурированного пластика. Матовое покрытие препятствует образованию пятен и неприятных следов. Визуальную привлекательность планшету придают скошенные, слегка изогнутые края дисплея, выполненные по технологии 2.5D.

Устройство имеет поддержку Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Подключение к Интернету обеспечивается поддержкой 4G стандарта LTE Advanced. Геопозиционирование обеспечивается модулем с поддержкой GPS, ГЛОНАСС и Beidou.

Планшетный компьютер DIGMA Plane 7018N 4G поставляется в двух цветах – чёрном и белом.

В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Технические характеристики

    Диагональ экрана 7" (17.78 см)
    Технология экрана 2.5D
    Разрешение 1024x600
    Тип экрана IPS
    Сенсорный экран Multitouch - ДА
    Процессор MediaTek MTK8735 1.3 ГГц
    Объем оперативной памяти 2 ГБ
    Объем встроенной памяти 16 ГБ
    Поддержка карт памяти microSD
    Максимальный объем карт памяти 128 ГБ
    Операционная система Android 7.0
    Разрешение основной камеры 2 Мп
    Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп
    Поддержка технологии Bluetooth ДА
    Версия Bluetooth v4.0
    Поддержка технологии Wi-Fi ДА
    Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n
    Поддержка технологии 4G ДА
    Встроенный модуль GPS ДА
    Разъем micro USB ДА
    Емкость аккумулятора 2500 мAч
    Цвет черный, белый
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