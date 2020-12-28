Три новых планшета серии Optima от DIGMA

28 декабря 2020, 12:45

Бренд DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, объявил о выходе трёх новых моделей планшетных компьютеров: Optima 7 A100S, Optima 10 A500S и Optima 10 A501S.

Новинки поступили в продажу с приятным бонусом в виде бесплатной подписки на сервисы от Яндекса.



Новые планшеты Optima 7 A100S и Optima 10 A500S управляются четырёхядерным процессором Spreadtrum SC7731E с тактовой частотой до 1.3 ГГц и поставляются с предустановленной операционной системой Android 10 в версии Go Edition; планшет Optima 10 A501S укомплектован процессором SC9832E с частотой до 1.4 ГГц и поддержкой LTE и той же «операционкой», что и первые два его «брата».



Модель Optima 7 A100S относится к планшетам начального уровня. Она получила 1 Гб оперативной, а также 16 Гб встроенной памяти с возможностью её расширения с использованием карт типа MicroSD объёмом до 128 Гб. Из явных преимуществ, помимо конкурентной стоимости, планшет выделяется ярким экраном с IPS-матрицей и разрешением 1024х600 пикс., а также поддержкой Bluetooth в версии 4.2, Wi-Fi стандарта 802.11 b/g/n и технологии 3G.



Планшетный компьютер Optima 10 A500S имеет идентичные характеристики, за исключением размера и разрешения экрана (10.1“, 1280х800 пикс.), а также большей ёмкости батареи в 5000 мАч.



Optima 10 A501S вышел с чуть более мощной по сравнению со своими собратьями «начинкой». Его 10.1“ экран имеет разрешение в 1280 х 800 пикселей, объём оперативной памяти составляет 1 Гб, а встроенной – 16 Гб, также с возможностью расширения при помощи MicroSD-карт вплоть до 128 Гб.



Optima 7 A100S и Optima 10 A 500S «видят» мир двумя камерами: основной с разрешением 2 Мп, а также фронтальной, с разрешением, равным 0.3 Мп. Модель Optima 10 A501S получила точно такие же камеры.



У всех перечисленных в релизе новинок есть G-сенсор, система GPS, FM-радио и передатчик Bluetooth версии 4.2.



Ёмкость батарей планшетов составляет: 2500 мАч у модели Optima 7 A100S и 5000 мАч у Optima 10 A500S и Optima 10 A501S.



Представленные модели участвуют в программе бесплатной подписки Яндекс.Плюс*, которой уже наслаждается огромное количество пользователей по всей России. Напомним: Яндекс.Плюс даёт возможность доступа к музыке, фильмам, кэшбэку баллами, и т.д. – всё в одной подписке, которую вы получаете вместе с покупкой одного из планшетов, указанных в этом пресс-релизе. Смотрите кино и самые новые сериалы на КиноПоиск HD, слушайте музыку и подкасты на Музыке, получайте кешбэк баллами и тратьте их на такси, каршеринг, билеты в кино и многое, многое другое вместе с DIGMA!



В комплектацию устройств входит планшетный компьютер, сетевой адаптер питания, USB-кабель, гарантийный талон и руководство пользователя.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ



Optima 7A 100S



Операционная система: Android 10 (Go edition)

Экран: 7" | IPS 1024 x 600 пикс

Поддерживаемые сети: 3G

Четырехъядерный процессор SC7731Е с частотой до 1.3 ГГц

Фронтальная камера: 0.3 Мпикс

Задняя камера: 2 Мпикс

Количество SIM-карт: Одна (MicroSIM)

Оперативная память: 1 ГБ

Встроенная память: 16 ГБ

Поддержка внешней MicroSD-карты объёмом памяти до 128 ГБ

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth 4.2

G-сенсор

FM-радио

GPS

Размер устройства: 188 х 110 х 9,5 мм

Вес устройства: 255 г

Вес комплекта: 420 г

Емкость батареи: 2500 мАч



Optima 10 A500S



Операционная система: Android 10 (Go edition)

Экран: 10.1" | IPS 1280 х 800 Пикс

Поддерживаемые сети: 3G

Четырехъядерный процессор SC7731E с частотой до 1.3 ГГц

Фронтальная камера: 0.3 Мпикс

Задняя камера: 2 Мпикс

Количество SIM-карт: Одна (MicroSIM)

Оперативная память: 1 ГБ

Встроенная память: 16 ГБ

Поддержка внешней MicroSD-карты объемом памяти до 128 ГБ.

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth 4.2

G-сенсор

FM-радио

GPS

Размер устройства: 245 х 173 х 10 мм

Вес устройства: 510 г

Вес комплекта: 670 г

Емкость батареи: 5000 мАч



Optima 10 A501S



Android 10 (Go edition)

Экран: 10.1" | IPS 1280 х 800 Пикс

Поддерживаемые сети: 4G

Четырехъядерный процессор SC9832E с частотой до 1.4 ГГц

Фронтальная камера: 0.3 Мпикс

Задняя камера: 2 Мпикс

Количество SIM-карт: Одна (MicroSIM)

Оперативная память: 1 ГБ

Встроенная память: 16 ГБ

Поддержка внешней MicroSD-карты объемом памяти до 128 ГБ.

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth 4.2

G-сенсор

FM-радио

GPS

Размер устройства: 245 х 173 х 10 мм

Вес устройства: 510 г

Вес комплекта: 670 г

Емкость батареи: 5000 мАч