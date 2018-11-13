Планшет DIGMA Optima Prime 5 3G

13 ноября 2018, 9:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпускает новый планшетный компьютер DIGMA Optima Prime 5.

Среди привлекательных функций планшета – свежая операционная система Android 8.1 Oreo (Go edition) и качественная IPS-матрица.



Производительность DIGMA Optima Prime 5 3G обеспечивается четырёхъядерным процессором Spreadtrum SC7731C на базе ядер ARM Cortex-A7 на частоте 1.2 ГГц. Программной основой выступила операционная система Google Android 8.1 Oreo (Go edition) с оптимизированными приложениями и функциями экономии трафика.



В планшете установлено 8 Гб постоянной памяти, с возможностью расширения при помощи карт памяти microSD, ёмкостью до 64 ГБ.



Экраном планшетного компьютера выступает 7-дюймовая матрица, выполненная по технологии In-Plane Switching (IPS) с разрешением 1024х600 пикселей.



Высокую внешнюю привлекательность придаёт качественный поликарбонат с нанесённой противоскользящей текстурой.



В устройстве есть поддержка Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Подключение к Интернету обеспечивается поддержкой 3G стандарта HSPA+. Геопозиционирование обеспечивается модулем с поддержкой GPS.



Планшетный компьютер DIGMA Optima Prime 5 поставляется чёрном цвете.

В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики DIGMA Optima Prime 5 3G



Диагональ экрана 7" (17.78 см)

Разрешение 1024x600

Тип экрана IPS

Сенсорный экран Multitouch - ДА

Процессор Spreadtrum SC7731C 1.2 ГГц

Объем оперативной памяти 1 ГБ

Объем встроенной памяти 8 ГБ

Поддержка карт памяти microSD

Максимальный объем карт памяти 64 ГБ

Операционная система Android 8.1 (Go edition)

Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп

Поддержка технологии Bluetooth ДА

Версия Bluetooth v2.1

Поддержка технологии Wi-Fi ДА

Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n

Поддержка технологии 3G ДА

Встроенный модуль GPS ДА

Количество SIM-карт: ДВЕ

FM-радио: Да

Разъем micro USB ДА

Емкость аккумулятора 2200 мAч

Размер устройства: 188х108х10 мм

Вес устройства: 270 г.

Цвет черный