Новый детский планшет DIGMA OPTIMA Kids 7

3 июня 2019, 10:15

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, запускает в России продажи нового детского планшета в линейке Optima – Kids 7.

Модель отличают яркий семидюймовый, сенсорный IPS-экран, две камеры и встроенный модуль Wi-Fi.



В основе новинки Optima Kids 7 от DIGMA лежит четырёхядерный процессор Rockchip RK3126C с тактовой частотой до 1.2 ГГц. В качестве операционной системы в новом детском планшете используется Android 8.1 Oreo. Оперативная память представленного планшета составляет 1 Гб.



Устройство получило яркий IPS-экран размеров в 7 дюймов и разрешением 1024х600 пикселей — с него можно удобно просматривать фильмы и мультфильмы, а также играть в детские развивающие игры.



Optima Kids 7 создан специально для детей — об этом говорят приятные и безопасные округлые формы, а также мягкий материал отделки и цветовые элементы корпуса. Производитель позаботился и о дополнительной сохранности устройств, которые попадут в руки детей: силиконовые, неострые накладки на уголках планшета не только спасут от возможных синяков и царапин, но и уберегут экран от повреждений при падении на землю.



Однако кое-что в этом планшете реализовано действительно по-взрослому. К примеру, устройство оснащено двумя камерами: фронтальной, которую можно использовать для общения в мессенджерах, а также задней — для съёмки фото и видео.



Отснятые видео и фото вместе с играми и мультфильмами удобно хранить на встроенном накопителе памяти с довольно увесистым объёмом в 16 Гб. Для тех, кому и это всё-таки окажется недостаточным, в Optima Kids 7 предусмотрена возможность установки дополнительной, внешней карты памяти с объёмом до 128 Гб. Больше веселья, радости и счастливых моментов!



Планшет Optima Kids 7 предназначен для использования с сетями Wi-Fi стандарта 802.11 a/b/g/, то есть, по сути, домашнего использования. Поддержка Bluetooth также присутствует.



Питается новинка для детей от аккумулятора ёмкостью 2500 мАч. Модель получила три цветовых исполнения: розовый, синий, а также мультиколор.



В комплектацию входят: планшетный компьютер, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики DIGMA Optima Kids 7



ОС: Android 8.1 Oreo

Экран | диагональ: 7''

Экран | матрица: IPS

Экран | разрешение: 1024 x 600 пикс

Процессор | кол-во ядер: QUAD-CORE

Процессор | модель: RK3126C

Процессор | частота: до 1.2 ГГц

Оперативная память: 1 ГБ

Встроенная память: 16 ГБ

Поддержка внешней MicroSD-карты объемом памяти: до 128 ГБ

Bluetooth: Да | 2.1

Фронтальная камера: 0.3 Мпикс

Задняя камера: 2 Мпикс

G-сенсор: Да

Wi-Fi: Да | 802.11 b/g/n

Батарея | емкость: 2500 мАч

Размер устройства: 198 х 144 х 14 мм

Вес устройства: 320 г

Вес комплекта: 540 г