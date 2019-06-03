3 июня 2019, 10:15

Новый детский планшет DIGMA OPTIMA Kids 7

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, запускает в России продажи нового детского планшета в линейке Optima – Kids 7.

Модель отличают яркий семидюймовый, сенсорный IPS-экран, две камеры и встроенный модуль Wi-Fi.

В основе новинки Optima Kids 7 от DIGMA лежит четырёхядерный процессор Rockchip RK3126C с тактовой частотой до 1.2 ГГц. В качестве операционной системы в новом детском планшете используется Android 8.1 Oreo. Оперативная память представленного планшета составляет 1 Гб.

Устройство получило яркий IPS-экран размеров в 7 дюймов и разрешением 1024х600 пикселей — с него можно удобно просматривать фильмы и мультфильмы, а также играть в детские развивающие игры. 

Optima Kids 7 создан специально для детей — об этом говорят приятные и безопасные округлые формы, а также мягкий материал отделки и цветовые элементы корпуса. Производитель позаботился и о дополнительной сохранности устройств, которые попадут в руки детей: силиконовые, неострые накладки на уголках планшета не только спасут от возможных синяков и царапин, но и уберегут экран от повреждений при падении на землю.

Однако кое-что в этом планшете реализовано действительно по-взрослому. К примеру, устройство оснащено двумя камерами: фронтальной, которую можно использовать для общения в мессенджерах, а также задней — для съёмки фото и видео.

Отснятые видео и фото вместе с играми и мультфильмами удобно хранить на встроенном накопителе памяти с довольно увесистым объёмом в 16 Гб. Для тех, кому и это всё-таки окажется недостаточным, в Optima Kids 7 предусмотрена возможность установки дополнительной, внешней карты памяти с объёмом до 128 Гб. Больше веселья, радости и счастливых моментов!

Планшет Optima Kids 7 предназначен для использования с сетями Wi-Fi стандарта 802.11 a/b/g/, то есть, по сути, домашнего использования. Поддержка Bluetooth также присутствует.

Питается новинка для детей от аккумулятора ёмкостью 2500 мАч. Модель получила три цветовых исполнения: розовый, синий, а также мультиколор. 

В комплектацию входят: планшетный компьютер, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.

Технические характеристики DIGMA Optima Kids 7

    ОС: Android 8.1 Oreo
    Экран | диагональ: 7''
    Экран | матрица: IPS
    Экран | разрешение: 1024 x 600 пикс
    Процессор | кол-во ядер: QUAD-CORE
    Процессор | модель: RK3126C
    Процессор | частота: до 1.2 ГГц
    Оперативная память: 1 ГБ
    Встроенная память: 16 ГБ
    Поддержка внешней MicroSD-карты объемом памяти: до 128 ГБ
    Bluetooth: Да | 2.1
    Фронтальная камера: 0.3 Мпикс
    Задняя камера: 2 Мпикс
    G-сенсор: Да
    Wi-Fi: Да | 802.11 b/g/n
    Батарея | емкость: 2500 мАч
    Размер устройства: 198 х 144 х 14 мм
    Вес устройства: 320 г
    Вес комплекта: 540 г


Оцените новость:
  • 0 оценок