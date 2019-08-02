Планшет DIGMA Plane 7594 3G

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил пополнение в семействе планшетных компьютеров линейки Plane - модель 7594 3G.
Устройство ориентировано на пользователей, которым важна компактность и быстродействие.
В качестве технологической платформы DIGMA Plane 7594 3G используется четырехъядерный процессор Unisoc SC7731E с частотой 1.3 ГГц. Предустановлена свежая операционная Google Android 9.0 Pie.
В устройстве установлен 7-и дюймовый с матрицей IPS и разрешением WSVGA (1024x600 пикс.) В роли графического адаптера выступает ARM Mali-T820 MP1 с частотой 1300 МГц, что позволяет проигрывать видео в FullHD качестве без задержек.
Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ, а постоянной памяти – 16 ГБ. Внутренняя память планшетного компьютера может быть увеличена при помощи карты памяти microSDHC объемом до 64 ГБ.
Планшет может работать в роли телефона и отправлять SMS. Для удобства в устройстве доступно два слота для SIM-карт.
Планшет работает в 3G HSPA+ сетях, а также оснащен геопозиционной системой GPS и FM-радио. Поддерживаются технологии беспроводной передачи данных – Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth.
В комплектацию входят: планшетный компьютер, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Технические характеристики DIGMA Plane 7594 3G
Диагональ экрана 7" (20.32 см)
Разрешение 1024х600
Тип экрана IPS
Сенсорный экран Multitouch - ДА
Процессор Unisoc SC7731E 1.3 ГГЦ
Объем оперативной памяти 1 ГБ
Объем встроенной памяти 16 ГБ
Поддержка карт памяти microSD
Максимальный объем карт памяти 64 ГБ
Операционная система Android 9.0 Pie
Разрешение основной камеры 2 Мп
Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп
Вспышка ДА
Поддержка технологии Bluetooth ДА
Версия Bluetooth v4.2
Поддержка технологии Wi-Fi ДА
Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n
Поддержка технологии 3G ДА
Встроенный модуль GPS ДА
Разъем micro USB ДА
Емкость аккумулятора 2000 мAч
Вес 260 г
Размеры 108x188x11мм