Планшет DIGMA Plane 7594 3G

2 августа 2019, 13:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил пополнение в семействе планшетных компьютеров линейки Plane - модель 7594 3G.

Устройство ориентировано на пользователей, которым важна компактность и быстродействие.



В качестве технологической платформы DIGMA Plane 7594 3G используется четырехъядерный процессор Unisoc SC7731E с частотой 1.3 ГГц. Предустановлена свежая операционная Google Android 9.0 Pie.



В устройстве установлен 7-и дюймовый с матрицей IPS и разрешением WSVGA (1024x600 пикс.) В роли графического адаптера выступает ARM Mali-T820 MP1 с частотой 1300 МГц, что позволяет проигрывать видео в FullHD качестве без задержек.



Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ, а постоянной памяти – 16 ГБ. Внутренняя память планшетного компьютера может быть увеличена при помощи карты памяти microSDHC объемом до 64 ГБ.



Планшет может работать в роли телефона и отправлять SMS. Для удобства в устройстве доступно два слота для SIM-карт.



Планшет работает в 3G HSPA+ сетях, а также оснащен геопозиционной системой GPS и FM-радио. Поддерживаются технологии беспроводной передачи данных – Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth.



В комплектацию входят: планшетный компьютер, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики DIGMA Plane 7594 3G



Диагональ экрана 7" (20.32 см)

Разрешение 1024х600

Тип экрана IPS

Сенсорный экран Multitouch - ДА

Процессор Unisoc SC7731E 1.3 ГГЦ

Объем оперативной памяти 1 ГБ

Объем встроенной памяти 16 ГБ

Поддержка карт памяти microSD

Максимальный объем карт памяти 64 ГБ

Операционная система Android 9.0 Pie

Разрешение основной камеры 2 Мп

Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп

Вспышка ДА

Поддержка технологии Bluetooth ДА

Версия Bluetooth v4.2

Поддержка технологии Wi-Fi ДА

Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n

Поддержка технологии 3G ДА

Встроенный модуль GPS ДА

Разъем micro USB ДА

Емкость аккумулятора 2000 мAч

Вес 260 г

Размеры 108x188x11мм







