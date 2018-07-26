26 июля 2018, 12:45

Представлен смартфон DIGMA Trix 4G

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, представил смартфон Linx Trix 4G.

Модель является оптимальным решением, как для деловых потребностей, так и для развлечений. Широкоэкранный 5.5” дисплей, 4G LTE и новая версия Android 8.1 Oreo позволяют в полной мере наслаждаться всеми возможностями новой модели.
DIGMA Linx Trix 4G

Смартфон работает на базе четырехъядерного процессора Spreadtrum SC9850KL с частотой до 1.3 ГГц и 2 ГБ ОЗУ под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Смартфон получил ёмкостный 5.5” HD+ FullView дисплей, построенный на IPS матрице. Устройство имеет 2.5D стекло с округлыми изогнутыми краями.

DIGMA Linx Trix 4G сочетает в себе элегантный дизайн, эргономичность и практичность. Матовая поверхность прочного металлического корпуса (152x 72.9 x 9.4 мм) гарантирует комфортное управление.

В платформу встроен модуль LTE 4G для высокоскоростной интернет-связи, а также слоты для 2 нано SIM-карт. Flash-память объёмом 16 ГБ может быть расширена до 64 ГБ с помощью карт памяти формата microSD.

Основная камера с разрешением 8 Мпикс, оснащённая точным и быстрым автофокусом, светодиодной вспышкой и цифровым зумом, позволит создавать качественные снимки с высокой детализацией и правильной цветопередачей. Для поклонников селфи в DIGMA Linx Trix 4G предусмотрена качественная фронтальная 5 Мпикс.

Устройство поставляется в двух цветах: чёрном и коричневом.

В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Технические характеристики DIGMA Linx Trix 4G

    Диагональ экрана: 5.5"
    Разрешение: 1440х720 FullView
    Технология экрана: 2.5D
    Тип экрана: IPS
    Материал корпуса: Металл
    Процессор: SpreadTrum SC9850 1.3 ГГц
    Количество ядер процессора: 4-х ядерный
    Тип SIM-карты: нано-sim
    Технологии связи: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
    Поддержка 2 sim-карт: Да
    Объем оперативной памяти: 2 ГБ
    Объем встроенной памяти: 16 ГБ
    Поддержка карт памяти microSD: Да, до 64 ГБ
    Операционная система: Android 8.1 Oreo
    Двойная камера: Да
    Вспышка: Да
    Разрешение основной камеры: 8 Mpix
    Разрешение фронтальной камеры: 5 Mpix
    Поддержка технологии Bluetooth: Да, Bluetooth v4.0
    Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n
    Встроенный модуль GPS: Да
    FM-радио: Да
    Емкость аккумулятора: 2800 мAч
    Размеры: 152х72.9х9.4 мм
    Цвет: чёрный, синий


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