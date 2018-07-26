Представлен смартфон DIGMA Trix 4G

26 июля 2018, 12:45

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, представил смартфон Linx Trix 4G.

Модель является оптимальным решением, как для деловых потребностей, так и для развлечений. Широкоэкранный 5.5” дисплей, 4G LTE и новая версия Android 8.1 Oreo позволяют в полной мере наслаждаться всеми возможностями новой модели.

DIGMA Linx Trix 4G



Смартфон работает на базе четырехъядерного процессора Spreadtrum SC9850KL с частотой до 1.3 ГГц и 2 ГБ ОЗУ под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.



Смартфон получил ёмкостный 5.5” HD+ FullView дисплей, построенный на IPS матрице. Устройство имеет 2.5D стекло с округлыми изогнутыми краями.



DIGMA Linx Trix 4G сочетает в себе элегантный дизайн, эргономичность и практичность. Матовая поверхность прочного металлического корпуса (152x 72.9 x 9.4 мм) гарантирует комфортное управление.



В платформу встроен модуль LTE 4G для высокоскоростной интернет-связи, а также слоты для 2 нано SIM-карт. Flash-память объёмом 16 ГБ может быть расширена до 64 ГБ с помощью карт памяти формата microSD.



Основная камера с разрешением 8 Мпикс, оснащённая точным и быстрым автофокусом, светодиодной вспышкой и цифровым зумом, позволит создавать качественные снимки с высокой детализацией и правильной цветопередачей. Для поклонников селфи в DIGMA Linx Trix 4G предусмотрена качественная фронтальная 5 Мпикс.



Устройство поставляется в двух цветах: чёрном и коричневом.



В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики DIGMA Linx Trix 4G



Диагональ экрана: 5.5"

Разрешение: 1440х720 FullView

Технология экрана: 2.5D

Тип экрана: IPS

Материал корпуса: Металл

Процессор: SpreadTrum SC9850 1.3 ГГц

Количество ядер процессора: 4-х ядерный

Тип SIM-карты: нано-sim

Технологии связи: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE

Поддержка 2 sim-карт: Да

Объем оперативной памяти: 2 ГБ

Объем встроенной памяти: 16 ГБ

Поддержка карт памяти microSD: Да, до 64 ГБ

Операционная система: Android 8.1 Oreo

Двойная камера: Да

Вспышка: Да

Разрешение основной камеры: 8 Mpix

Разрешение фронтальной камеры: 5 Mpix

Поддержка технологии Bluetooth: Да, Bluetooth v4.0

Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Встроенный модуль GPS: Да

FM-радио: Да

Емкость аккумулятора: 2800 мAч

Размеры: 152х72.9х9.4 мм

Цвет: чёрный, синий