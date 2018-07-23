DIGMA выпускает телефон-рацию LINX A230WT 2G с долгоиграющей батареей

23 июля 2018, 14:15

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, представила новый телефон LINX A230WT 2G.

Телефон может работать в качестве рации, а также имеет функцию PowerBank на 6000 mAh.



DIGMA LINX A230WT 2G является универсальным устройством, которое поможет в любых ситуациях. Новинка может выступать не только как телефон, но и как рация с двусторонней связью.



Поддерживается приём и передача радиосообщений на частотах двух гражданских диапазонов: LPD с выходной мощностью до 10 мВт и PMR с выходной мощностью до 500 мВт. Встроенные диапазоны оптимальны для городского применения и слабо подвержены промышленным, а также атмосферным помехам.



Для удобства работы с рацией предусмотрена отдельная кнопка с режимом работы Push-to-Talk, которая отправляет радиосообщение сразу, как только нажата кнопка. Передача может осуществляться на один из 16 предустановленных каналов связи.



Для шумоподавления и разделения пользователей в устройстве встроены системы CTCSS и её цифровая версия CDCSS. Системы исправляют ошибки в радиосообщениях и уменьшают помехи, а также позволяют пользователям при помощи идентификационных кодов слышать друг друга только в рамках определённых групп.



Другой отличительной чертой является литий-ионная батарея на 6000 mAh, которая позволяет устройству долго работать без подзарядки. А если зарядка понадобится другому гаджету, A230WT можно использовать как портативный внешний аккумулятор.



Корпус новинки сделан из прочного пластика с металлическими вставками для максимальной защиты устройства от внешнего воздействия и повреждений. Для удобства телефон-рация имеет клипсу для ношения на одежде и встроенный фонарик. Не потерять устройство поможет функция сирены.



Новинка обладает качественным экраном 2.31 дюйма и разрешением 320x240 точек. Телефон оснащен двумя слотами для SIM - карт. При необходимости можно подключить карту памяти до 8 ГБ.



Среди дополнительных функций телефона можно выделить FM-радио, камеру и Bluetooth 2.1. Есть возможность выхода в Интернет.



В комплект поставки входят: телефон DIGMA LINX A230WT 2G, сетевой адаптер питания, USB-кабель, проводная гарнитура, клипса, съёмная антенна диапазона PMR/LPD, отвёртка, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики DIGMA LINX A230WT 2G



Диагональ экрана: 2,31"

Разрешение: 320х240 QVGA TFT

Процессор: MediaTek MTK6261D Single-Core

Технологии связи: GSM 900/1800

Поддержка 2 sim-карт: Да

Объем оперативной памяти: 32 МБ

Объем встроенной памяти: 32 МБ

Поддержка карт памяти microSD: Да, до 8 ГБ

Поддержка рации Walkie-Talkie: Да

Push-to-Talk: Да

Диапазоны частот: LPD (433.075-434.775 МГц) / PMR (446.0-446.1 МГЦ)

Мощность частот: LPD 10 мВТ / PMR 500 мВТ

Шумоподавление: Да, CTCSS и CDCSS

Емкость аккумулятора: 6000 мAч

Функция Power Bank: Да

Камера: Да

Фонарик: Да

Поддержка технологии Bluetooth: Да, Bluetooth v2.1

FM-радио: Да

Размеры: 135.5х68х27мм

Вес устройства: 266 г

Вес комплекта: 450г

Цвет: чёрный, синий и зелёный