DIGMA LINX С170 - бюджетный кнопочный телефон для звонков

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил новую модель сотового телефона — LINX С170. Среди прочих характеристик новинки можно отметить возможность установки двух SIM-карт, ёмкую батарею и поддержку Bluetooth.
Кнопочный сотовый телефон DIGMA LINX C170 представляет собой устройство в классическом форм-факторе, который понравится многим. Половину передней панели новинки занимает яркий экран с диагональю 1.77 дюйма и разрешением 128x160 точек. По желанию пользователь может установить в телефон две SIM-карты и пользоваться обеими.
DIGMA LINX C170 оснащён встроенным FM-радио и проигрывателем MP3-файлов. Кроме того, мелодии в формате MP3 можно ставить на звонок. Музыку и необходимую информацию можно хранить на карте памяти объёмом до 16 Гб.
Новинка от DIGMA поддерживает связь с другими устройствами при помощи протокола Bluetooth 2.1. Можно подключить беспроводную колонку, либо наушники.
Кроме того, есть камера. Для несложных снимков и повседневных задач её вполне хватит.
Объём аккумуляторной батареи представленного телефона составляет 600 mAh. Благодаря этому DIGMA LINX C170 может работать в течение продолжительного времени.
В комплект поставки входят: телефон, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA LINX C170
Поддерживаемые сети: 2G
Процессор: SC6531E
Экран: 1.77'' | TN | 128 x 160
Задняя камера: 0.08 Мпикс
Встроенная память: 32 Мбит*
Количество SIM-карт: Две
Поддержка Bluetooth 2.1
Батарея: 600 мАч |Li-ion
Размер устройства: 111.2 х 49.5 х 14.5 мм
Вес: 48 г | 150 г (комплект)
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Сотовый телефон LINX С170
Сетевой адаптер питания
Руководство пользователя
Гарантийный талон
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