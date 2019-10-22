DIGMA LINX С170 - бюджетный кнопочный телефон для звонков

22 октября 2019, 13:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил новую модель сотового телефона — LINX С170. Среди прочих характеристик новинки можноотметить возможность установки двух SIM-карт, ёмкую батарею и поддержку Bluetooth.Кнопочный сотовый телефон DIGMA LINX C170 представляет собой устройство в классическом форм-факторе, который понравится многим. Половину передней панели новинки занимает яркий экран с диагональю 1.77 дюйма и разрешением 128x160 точек. По желанию пользователь может установить в телефон две SIM-карты и пользоваться обеими.DIGMA LINX C170 оснащён встроенным FM-радио и проигрывателем MP3-файлов. Кроме того, мелодии в формате MP3 можно ставить на звонок. Музыку и необходимую информацию можно хранить на карте памяти объёмом до 16 Гб.Новинка от DIGMA поддерживает связь с другими устройствами при помощи протокола Bluetooth 2.1. Можно подключить беспроводную колонку, либо наушники.Кроме того, есть камера. Для несложных снимков и повседневных задач её вполне хватит.Объём аккумуляторной батареи представленного телефона составляет 600 mAh. Благодаря этому DIGMA LINX C170 может работать в течение продолжительного времени.В комплект поставки входят: телефон, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики DIGMA LINX C170Поддерживаемые сети: 2GПроцессор: SC6531EЭкран: 1.77'' | TN | 128 x 160Задняя камера: 0.08 МпиксВстроенная память: 32 Мбит*Количество SIM-карт: ДвеПоддержка Bluetooth 2.1Батарея: 600 мАч |Li-ionРазмер устройства: 111.2 х 49.5 х 14.5 ммВес: 48 г | 150 г (комплект)КОМПЛЕКТАЦИЯ:Сотовый телефон LINX С170Сетевой адаптер питанияРуководство пользователяГарантийный талон