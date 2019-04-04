DIGMA LINX ARGO 3G: доступная классика под две сим-карты

4 апреля 2019, 10:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, объявил о начале продаж нового смартфона DIGMA LINX ARGO 3G.

Среди прочих устройств новинку выгодно выделяет удачный набор технических характеристик, слот под две сим-карты типа Micro-SIM (3FF), классический форм-фактор, представленный в трёх цветовых исполнениях и демократичная цена.



Смартфон DIGMA LINX ARGO 3G оснащён четырёхъядерным процессором MT6580 с тактовой частотой до 1.3 ГГц и облачён в корпус из фактурного, тактильно приятного пластика. Новая модель смартфона получила широкоформатный 4.5" экран на основе матрицы TN с разрешением 854 x 480 пикселей – универсальное решение для повседневного использования.

DIGMA LINX ARGO 3G работает под управлением операционной системы Android TM 8.1 (Go Edition) – специальной конфигурации, оптимизированной для устройств с объёмом оперативной памяти менее 1 Гб. Смартфон оснащён памятью в размере 512 Мб. Этого объёма достаточно для того, чтобы пользоваться всеми доступными для этой модели функциями без каких-либо ограничений.



Объём собственной памяти DIGMA LINX ARGO 3G составляет 8 ГБ, которую можно расширить при помощи карт памяти SDHC до 64 ГБ.



Данная модель поддерживает технологию 3G и установку сразу двух сим-карт типа Micro-SIM (3FF). Это очень удобная функция: например, для тех, кто любит путешествовать или часто бывает в иногородних командировках. Помимо высокоскоростного 3G-модуля с поддержкой спутниковой GPS-навигации, DIGMA LINX ARGO 3G имеет и модуль Wi-Fi для работы с беспроводными сетями стандарта IEEE 802.11 b/g/n.



В части мультимедийной подготовки DIGMA LINX ARGO 3G отвечает всем основным техническим стандартам, применяемым к современным смартфонам. Устройство «вооружено» двумя камерами: основной и фронтальной, с разрешением в 3 и 1,3 Мп соответственно. Основная камера у DIGMA LINX ARGO 3G дополнена яркой светодиодной вспышкой, которую также можно использовать как фонарик.



За музыкальную составляющую данной модели DIGMA отвечают встроенный FM-приёмник и MP3-плеер. Кроме того, мелодии в этом формате можно назначать на входящие вызовы. Прослушивать музыку на DIGMA LINX ARGO 3G можно в обычных наушниках со стандартным разъёмом диаметром 3,5 мм, а также используя беспроводные устройства, поддерживающие соединение через встроенный модуль Bluetooth 4.0.



Смартфон DIGMA LINX ARGO 3G питается от Li-Ion батареи ёмкостью 1700 mAh, что позволяет пользоваться устройством достаточно длительное время без дополнительной подзарядки. Новинка от DIGMA представлена в трёх вариантах цвета: чёрном, синем и золотистом.



В комплектацию входит: смартфон LINX ARGO 3G, сетевой адаптер питания и кабель с разъёмом типа Micro USB.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Поддерживаемые сети: 3G

Android™ 8.1 (Go edition)

Процессор: Четырехъядерный, с частотой до 1.3 ГГц

Экран: 4.5'' | TN | 854 x 480

Камера: 3 Мпикс (задняя) | 1.3 Мпикс (фронтальная) Встроенная память: 8 ГБ

Количество SIM-карт: Две

Поддержка Bluetooth 4.0

Батарея: 1700 мАч | Li-ion

Размер устройства: 133 х 66 х 9.73 мм

Вес: 124 г | 278 г (комплект)





КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Смартфон LINX ARGO 3G

Сетевой адаптер питания

USB-кабель

Руководство пользователя

Гарантийный талон

