Смартфон DIGMA LINX JOY 3G

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпускает новый смартфон – LINX JOY 3G.

Устройство выделяется современной операционной системой Android 8.1 Oreo Go Edition и широкоформатным экраном 16:9.



DIGMA LINX JOY 3G работает на аппаратной платформе MediaTek MTK6580M с четырьмя ядрами ARM Cortex-A7 на частоте 1.3 ГГЦ. В систему встроен графический чип ARM Mali-400.



В смартфоне установлена свежая операционная система Google Android 8.1 Oreo в специальной редакции Go Edition. Версия системы специально оптимизирована для наибольшей производительности, экономии памяти и траффика на любых устройствах.



В смартфоне установлен экран диагональю 5”, выполненный по технологии 2.5D, с закруглёнными боковыми краями. Экран имеет широкоформатный размер 16:9 и разрешение 854х480 пикселей.



Корпус устройства выполнен из прочного матового поликарбоната. Новинка размером 143x72x10мм представлена в двух цветах: чёрном и сером.



Смартфон работает с 2-мя SIM-картами. 3G-сети стандартов WCDMA и HSDPA+ обеспечивают быстрый доступ к интернету. Устройство поддерживает беспроводные соединения по Wi-Fi и Bluetooth, а также FM-радио и GPS.



В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики DIGMA LINX JOY 3G



Диагональ экрана: 5"

Разрешение: 854x480

Тип экрана: TN+film

Процессор: MediaTek MTK6580M 1.3 ГГц

Количество ядер процессора: 4-х ядерный

Технологии связи: GSM 900/1800/1900, 3G

Поддержка 2 sim-карт: Да

Объем оперативной памяти: 0.5 ГБ

Объем встроенной памяти: 4 ГБ

Поддержка карт памяти microSD: Да, до 32 ГБ

Операционная система: Android 8.1 Oreo Go Edition

Вспышка: Да

Разрешение основной камеры: 2 Mpix

Разрешение фронтальной камеры: 0.3 Mpix

Поддержка технологии Bluetooth: Да, Bluetooth 4.0

Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Встроенный модуль GPS: Да

G-сенсор: Да

FM-радио: Да

Емкость аккумулятора: 2000 мAч

Размеры: 143x72x10 мм

Цвет: чёрный, серый