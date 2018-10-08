Смартфон DIGMA LINX JOY 3G

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпускает новый смартфон – LINX JOY 3G.
Устройство выделяется современной операционной системой Android 8.1 Oreo Go Edition и широкоформатным экраном 16:9.
DIGMA LINX JOY 3G работает на аппаратной платформе MediaTek MTK6580M с четырьмя ядрами ARM Cortex-A7 на частоте 1.3 ГГЦ. В систему встроен графический чип ARM Mali-400.
В смартфоне установлена свежая операционная система Google Android 8.1 Oreo в специальной редакции Go Edition. Версия системы специально оптимизирована для наибольшей производительности, экономии памяти и траффика на любых устройствах.
В смартфоне установлен экран диагональю 5”, выполненный по технологии 2.5D, с закруглёнными боковыми краями. Экран имеет широкоформатный размер 16:9 и разрешение 854х480 пикселей.
Корпус устройства выполнен из прочного матового поликарбоната. Новинка размером 143x72x10мм представлена в двух цветах: чёрном и сером.
Смартфон работает с 2-мя SIM-картами. 3G-сети стандартов WCDMA и HSDPA+ обеспечивают быстрый доступ к интернету. Устройство поддерживает беспроводные соединения по Wi-Fi и Bluetooth, а также FM-радио и GPS.
В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Технические характеристики DIGMA LINX JOY 3G
Диагональ экрана: 5"
Разрешение: 854x480
Тип экрана: TN+film
Процессор: MediaTek MTK6580M 1.3 ГГц
Количество ядер процессора: 4-х ядерный
Технологии связи: GSM 900/1800/1900, 3G
Поддержка 2 sim-карт: Да
Объем оперативной памяти: 0.5 ГБ
Объем встроенной памяти: 4 ГБ
Поддержка карт памяти microSD: Да, до 32 ГБ
Операционная система: Android 8.1 Oreo Go Edition
Вспышка: Да
Разрешение основной камеры: 2 Mpix
Разрешение фронтальной камеры: 0.3 Mpix
Поддержка технологии Bluetooth: Да, Bluetooth 4.0
Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Встроенный модуль GPS: Да
G-сенсор: Да
FM-радио: Да
Емкость аккумулятора: 2000 мAч
Размеры: 143x72x10 мм
Цвет: чёрный, серый