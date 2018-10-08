8 октября 2018, 11:15

Смартфон DIGMA LINX JOY 3G

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпускает новый смартфон – LINX JOY 3G.

Устройство выделяется современной операционной системой Android 8.1 Oreo Go Edition и широкоформатным экраном 16:9.

DIGMA LINX JOY 3G работает на аппаратной платформе MediaTek MTK6580M с четырьмя ядрами ARM Cortex-A7 на частоте 1.3 ГГЦ. В систему встроен графический чип ARM Mali-400.

В смартфоне установлена свежая операционная система Google Android 8.1 Oreo в специальной редакции Go Edition. Версия системы специально оптимизирована для наибольшей производительности, экономии памяти и траффика на любых устройствах.

В смартфоне установлен экран диагональю 5”, выполненный по технологии 2.5D, с закруглёнными боковыми краями. Экран имеет широкоформатный размер 16:9 и разрешение 854х480 пикселей.

Корпус устройства выполнен из прочного матового поликарбоната. Новинка размером 143x72x10мм представлена в двух цветах: чёрном и сером.

Смартфон работает с 2-мя SIM-картами. 3G-сети стандартов WCDMA и HSDPA+ обеспечивают быстрый доступ к интернету. Устройство поддерживает беспроводные соединения по Wi-Fi и Bluetooth, а также FM-радио и GPS.

В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Технические характеристики DIGMA LINX JOY 3G

    Диагональ экрана: 5"
    Разрешение: 854x480
    Тип экрана: TN+film
    Процессор: MediaTek MTK6580M 1.3 ГГц
    Количество ядер процессора: 4-х ядерный
    Технологии связи: GSM 900/1800/1900, 3G
    Поддержка 2 sim-карт: Да
    Объем оперативной памяти: 0.5 ГБ
    Объем встроенной памяти: 4 ГБ
    Поддержка карт памяти microSD: Да, до 32 ГБ
    Операционная система: Android 8.1 Oreo Go Edition
    Вспышка: Да
    Разрешение основной камеры: 2 Mpix
    Разрешение фронтальной камеры: 0.3 Mpix
    Поддержка технологии Bluetooth: Да, Bluetooth 4.0
    Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n
    Встроенный модуль GPS: Да
    G-сенсор: Да
    FM-радио: Да
    Емкость аккумулятора: 2000 мAч
    Размеры: 143x72x10 мм
    Цвет: чёрный, серый


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