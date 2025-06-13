MEGOGO розпочинає прийом заявок на фестиваль для ШІ-креаторів

13 июня 2025, 14:15

Медіасервіс MEGOGO відкрив прийом заявок на другий MEGOGO AI Film Festival — конкурс для креаторів, які створюють відеоконтент за допомогою інструментів штучного

інтелекту.

Мета фестивалю — розвиток українського креативного ринку через підтримку творців, які використовують ШІ для створення якісного, доступного та

актуального відеоконтенту.

Подати роботу можна до 1 вересня 2025 року.

Після успішного запуску фестивалю у 2024-му році та аналізу нових запитів ринку, організатори розширили формат і прийматимуть роботи у двох ключових категоріях —

горизонтальну та вертикальну.

Горизонтальний, де тривалість відео — від 3 до 15 хвилин і 4 тематичні підкатегорії:

● Animatic — анімаційний контент;

● Cinematic — художнє кіно;

● Найкращий сценарій — текст, де ключову роль відіграє драматургія та

структура;

● AI VISION: UKRAINE — роботи, присвячені історії та сучасності України.

Вертикальний формат, де тривалість відео від 30 секунд до 1,5 хвилини для кожного епізоду.

● Серіал — учасники мають подати історію з мінімум 5 епізодів із розвитком сюжету та драматургією.

«Ми в MEGOGO бачимо штучний інтелект як інструмент, який може дати новий імпульс українському кіновиробництву. У реаліях повномасштабної війни та

обмежених бюджетів, ШІ дозволяє створювати якісний візуальний контент швидше, економічно вигідніше та доступніше. Це особливо важливо для таких жанрів, як

дитяча анімація чи історичне кіно, які часто залишаються поза увагою через високу вартість виробництва. Ми зацікавлені у розвитку нового покоління авторів, які

розуміють та експериментують з новими технологіями» — зазначає Марія Панченко Chief Content Officer MEGOGO.

Загальний призовий фонд — 640 000 грн. Переможець в кожній з категорій отримає 80 000 грн. А робота, що забере гран-прі фестивалю — 240 000 грн.

Що потрібно для участі:

● Заповнити форму на сайті;

● Надати опис відео та команду/автора;

● Надати згоду на використання роботи на платформах MEGOGO та ОМКФ;

● Завантажити готову роботу у відповідному форматі.

До складу журі увійшли:

●Анна Мачух — виконавча директорка Української кіноакадемії. Генеральна директорка ОМКФ

● Дмитро Мєлков — CIO & Head of AI innovation MEGOGO

● Марія Панченко — Chief Content Officer MEGOGO

● Михайло Федоров — віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України

● Віктор Шкурба — засновник та креативний директор ISD Group. Член журі Канських Левів

Нагородження переможців відбудеться 4 жовтня у рамках Одеського міжнародного кінофестивалю.