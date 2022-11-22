MEGOGO став партнером UNITED24 і збирає на генератори

22 ноября 2022, 18:15

Спільний збір MEGOGO та UNITED24 покликаний врятувати Україну від темряви.

З нагоди свого 11-річчя медіасервіс збирає кошти на електрогенератори, що дозволять безперебійно працювати медичним закладам,та розіграє передплати серед учасників збору.

З 22 листопада по 5 грудня кожен, хто пожертвує щонайменше 11 гривень, не тільки долучиться до підтримки українських медиків, які рятують життя навіть за відсутності електропостачання у лікарнях, а й отримає шанс стати власником однієї з 1000 передплат «Максимальна» на місяць. Крім цього, ще 11 річних передплат отримають благодійники, що пожертвують максимальну суму.



«Кожен донат — промінь надії, який дозволить рятувати життя. Потрібно протриматись, поки енергетики-герої роблять свою справу попри постійні намагання ворога занурити Україну в темряву. Для MEGOGO цей збір особливий, тому хочемо віддячити за донати найкрутішою версією нашої передплати», — розповіла маркетинг-директорка MEGOGO Валерія Толочина.



Долучитись до збору можна прямим внеском на Банку UNITED 24.

Щоб взяти участь у розіграші передплат, потрібно у коментарі до переказу вказати свій контакт для зв’язку. Вже 6 грудня MEGOGO оголосить переможців, а зібрані кошти будуть передані на закупівлю електрогенераторів.