lifecell робить внесок через UNITED24 для цифрової розбудови України

2 сентября 2022, 15:45

Попри чистий збиток компанії у 2-му кварталі 2022 року, зумовлений війною, мобільний оператор lifecell перекаже 40 млн грн UNITED24 – національній фандрейзинговій платформі на підтримку України. Міністерство цифрової трансформації та мобільний оператор підписали меморандум про співпрацю.



lifecell підтримує ініціативу зі збору коштів на відновлення України та надає благодійну допомогу, яка буде спрямована Міністерством цифрової трансформації на найважливіші напрямки цифрової відбудови та розвитку телеком-сфери в Україні.



Як міжнародний бізнес, lifecell залучав протягом 2005-2022 років в Україну турецькі інвестиції, щоб телеком-сектор успішно розвивався і абоненти отримували якісні послуги. Всі зароблені lifecell кошти залишалися в Україні та були інвестовані та реінвестовані у розвиток мережі. Оператор ніколи не виплачував дивідендів на користь материнської компанії Turkcell.



«Я дякую компанії lifecell, яка долучилася до благодійної допомоги через національну платформу UNITED24. Завдяки їй відновлення та розвиток цифрової інфраструктури держави відбудуться у рази швидше. Разом із партнерами ми працюватимемо над протидією інформаційним загрозам, цифровою безпекою та кіберзахистом», – зазначив Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



«Попри численні втрати, які lifecell фіксує під час війни, ми віримо в Україну і завжди будемо підтримувати нашу країну та наш народ. Понад 17 років ми інвестуємо у розвиток мобільної мережі і не припиняємо це робити навіть під час війни, надаючи українцям послуги мобільного зв’язку, щоб люди могли залишатися на зв’язку зі своїми близькими. Ми підтримуємо військових, лікарів і працівників критичної інфраструктури та робимо все можливе для нашої спільної перемоги.

Незважаючи на збитки, яких зазнала компанія у другому кварталі, ми передаємо 40 мільйонів гривень через фандрейзингову платформу UNITED24 на відновлення мобільної інфраструктури нашої країни після війни. Адже наше серце більше за наш гаманець, і воно належить незалежній, мирній та процвітаючій Україні», – зазначив Ісмет Язиджи, головний виконавчий директор lifecell.



Щоб забезпечити роботу мережі під час війни, щодня 80-90 ремонтних бригад lifecell здійснюють по 2-3 виїзди для відновлення пошкодженого обладнання. З початку війни інженери lifecell здійснили понад 40 тисяч виїздів на оперативний ремонт переважно у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Чернігівській областях. За пів року війни оператору довелося відремонтувати сотні базових станцій. Однак станом на кінець серпня 2022 року ще сотні базових станцій lifecell повністю зруйновані або ймовірно пошкоджені. Точно оцінити втрати можна буде після звільнення всіх територій, попередня оцінка на сьогодні — понад сто мільйонів гривень.



З перших днів війни lifecell нараховує мільярди хвилин і терабайтів мобільного інтернету без додаткової плати, щоб абоненти як в Україні, так і за кордоном могли залишатися на зв’язку. Крім того, понад 137 тисяч військовослужбовців, медиків, волонтерів та працівників критичної інфраструктури, чий внесок у перемогу неоціненний, отримали по 10 тисяч хвилин, ГБ та SMS. lifecell надав телекомунікаційне обладнання, тисячі стартових пакетів, сотні роутерів та смартфонів для потреб Збройних Сил України, місцевих підрозділів територіальної оборони, благодійних фондів та волонтерів.

Материнська компанія Turkcell разом із Турецьким Червоним Півмісяцем (Türk Kızılay) наприкінці березня направили 5 вантажівок із допомогою постраждалим від війни українцям.



Кожен день на телекомунікаційному фронті команда lifecell робить свій внесок у прискорення перемоги України.