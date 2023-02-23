lifecell запустив 4G на всіх станціях метро у Дніпрі

23 февраля 2023, 13:45

Мобільний оператор lifecell запустив швидкісний мобільний інтернет в Дніпровському метро на всіх станціях та перегонах між ними.

lifecell – єдиний з операторів, хто надає послуги мобільного зв’язку в Дніпровській підземці.

Попри те, що майже рік ворог продовжує атакувати і тероризувати Україну, lifecell продовжує вдосконалювати мережу і якість покриття для українців. Відтепер зв'язок 3G/4G працює на всіх шести станціях метро в Дніпрі, а також в тунелях між станціями. Це важливе для містян покращення, адже щодня послугами Дніпровського метрополітену користується понад 12 тисяч людей.

Швидкісний мобільний інтернет від lifecell дасть змогу пасажирам дніпровського метро бути на зв’язку під час поїздки містом чи використання метро як укриття під час повітряних тривог. Середня швидкість мобільного інтернету 4G в підземці становить 32.3 Мбіт/сек.



За даними lifecell, дніпряни активно користуються послугами мобільного інтернету. Про це свідчить високий рівень споживання трафіку в мережі оператора - cередній обсяг на одного дата-абонента складає 16,8 ГБ на місяць, - для порівняння аналогічний середній показник по Україні – 15 ГБ.



До того ж, доля активних користувачів мобільного інтернету серед абонентів lifecell у Дніпрі складає 85%. За час повномасштабного вторгнення активна абонентська база lifecell у місті майже не змінилася, навіть попри те, що частина абонентів виїхала за кордон, рятуючись від війни.