lifecell запустив тариф 3 в 1 з послугами мобільного зв’язку, інтернету і ТБ

7 января 2025, 13:45

Український мобільний оператор lifecell, що входить до групи компаній DVL, презентує новий тариф «Лайфсет М», який є привабливою комплексною пропозицією на ринку України.

Його вартість лише 175 грн/4 тижні за користування відразу трьома послугами: мобільним зв’язком, домашнім інтернетом та телебаченням.

«Лайфсет М» – це перше комплексне рішення від lifecell, що об’єднало в одній тарифній пропозиції найбільш популярні послуги – мобільний зв’язок, фіксований домашній інтернет та телебачення.

Відтак, тарифний план «Лайфсет М» коштує лише 175 грн за 4 тижні та включає:

● швидкісний безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с (за наявності відповідної технології за адресою підключення);



● 25 ГБ мобільного інтернету в Україні та в роумінгу (за акцією «Гігабайти без кордонів»*) і 1300 хв на всі номери по Україні (міські, мобільні, lifecell), а також безлімітні дзвінки в мережі lifecell по закінченню цього обсягу;



● Інтерактивне телебачення lifecell TV: 120+ найпопулярніших національних та світових телеканалів для всієї родини із переглядом на різних пристроях (до 5 пристроїв одночасно) – телепрем’єри та популярні серіали для кіноманів, спортивні події для вболівальників, дитячі канали для наймолодших, канали Discovery, National Geographic та інші для допитливих глядачів, а також багато іншого цікавого контенту на будь-який смак.

Серед переваг пропозиції:

● приваблива вартість тарифного плану — три затребувані послуги в одному пакеті за доступною ціною;

● зручний спосіб оплати – з мобільного рахунку одним платежем за всі послуги;

● значний обсяг послуг для спілкування, що відповідає актуальному попиту абонентів;

● стійкий до можливих знеструмлень домашній інтернет;

● доступ до великої кількості цікавого ТБ-контенту для різних аудиторій.

«Лайфсет М» — це універсальне та вигідне рішення для сімей з дітьми, молоді та студентів, людей, які працюють віддалено та всіх українців, для яких важливо мати заощадливий тариф з оптимальним наповненням та легким підключенням. Тим більше, що оператор надає підтримку 24/7.