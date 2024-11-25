5G та VoLTE стали доступними для абонентів lifecell в США

25 ноября 2024, 13:45

Мобільний оператор lifecell, який входить в групу компаній DVL, надає своїм абонентам можливість використовувати технології 5G та VoLTE в роумінгу в мережі T-Mobile USA.



Все більше операторів мобільного зв’язку вимикають мережі 2G/3G, поступово переходячи до впровадження сучасніших технологій 4G та 5G. У зв’язку з цим спостерігається зростання популярності технології VoLTE, яка забезпечує передачу голосових викликів через мережі LTE із високою якістю зв’язку. lifecell надає можливість своїм абонентам вже зараз користуватися 5G і VoLTE в роумінгу T-Mobile в Сполучених Штатах Америки.



Для користування VoLTE абонентам необхідно мати смартфон з підтримкою цих технологій, в налаштуваннях якого потрібно активувати VoLTE та обрати мережу T-Mobile.



Щоб почати користуватися VoLTE абоненту в США необхідно:

● Перевірити, чи підтримує смартфон технологію VoLTE за номером *127# або на сайті lifecell;

● Переконатися, що SIM-картка підтримують 4G/LTE. Якщо пристрій абонента, який перебуває за кордоном, підтримує технологію VoLTE, а SIM-картка не підтримує 4G, необхідно замінити SIM-картку на нову шляхом перенесення номера на eSIM;

● Налаштувати VoLTE на телефоні, виконавши перелік дій для iOS або Android відповідно;

● Для роумінгу обрати мережу T-Mobile в налаштуваннях смартфона;

● Під час дзвінка потрібно перебувати у зоні покриття 4G/LTE.



VoLTE (Voice over LTE) дозволяє передавати голосовий дзвінок через мережу 4G/LTE замість звичайної голосової мережі 2G/3G. На відміну від використання традиційних технологій 2G та 3G, вона забезпечує швидке з'єднання, кращу якість голосу, можливість одночасного використання високошвидкісного інтернету та голосового виклику. Наприклад, під час дзвінка можна одночасно роздавати інтернет, транслювати відео або використовувати навігацію на смартфоні, не перериваючи розмову. Використання технології VoLTE не передбачає додаткової плати за активацію, дзвінки тарифікуються за умовами поточного тарифу абонента.



Щодо мережі 5G, то вона передбачає високоякісну передачу даних без затримок і також не впливає на вартість інтернету у роумінгу.

Для користування 5G-зв’язком необхідно:

● Знаходитися в зоні покриття 5G;

● Телефон повинен підтримувати 5G;

● Використовувати цифрову карту eSIM;

● У налаштуваннях телефону повинна бути вибрана мережа 5G.



VoLTE доступна у роумінгу для абонентів в Канаді та Великій Британії, а мережа 5G доступна у роумінгу в більше ніж 50 країнах світу для абонентів lifecell.