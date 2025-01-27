27 января 2025, 14:15

lifecell надає 200 ГБ на сервіси YouTube

lifecell святкує 20-річчя й робить подарунок своїм абонентам на честь ювілею.



З 24 січня по 28 лютого 2025 року абоненти зможуть отримати 200 ГБ для використання на YouTube, YouTube Music, YouTube Kids за 0,01 грн. Для активації необхідно ввести код USSD *448#. Акційні гігабайти мобільного інтернету можна використати до кінця 2025 року.



Історія діяльності компанії lifecell в Україні розпочалася у 2005 році, коли у мережі пролунав перший дзвінок. Того ж року оператор, відомий тоді як life:), першим почав пропонувати послуги швидкісної передачі даних на основі технології EDGE. Завдяки технологічності та гнучкості lifecell неодноразово ставав драйвером українського телекому та першим запускав інноваційні сервіси для українських абонентів, такі як:



● 2015 – life:) першим запустив в комерційну експлуатацію 3G-зв'язок.

● 2018 –lifecell першим запустив швидкісний зв’язок 4G у найбільшій кількості обласних центрів України.

● 2019 – першим серед «великої трійки» запустив eSIM.

● 2020 – першим розпочав тестування 5G.

● 2022 – першим запустив дві сучасні технології передачі голосу – VoLTE та VoWiFi.

● 2023 – надав абонентам доступ до 5G-послуг у роумінгу.



Минулий рік став одним із визначних на шляху розвитку компанії. Він запам’ятався здобутками, лідерством та новим етапом у її історії. Зокрема, відбулося об’єднання з компаніями Датагруп і Volia, що призвело до створення нового гравця на телеком-ринку України — групи компаній DVL. Оператор, вже як частина об’єднаної платформи, продовжував розбудовувати покриття, запускати нові продукти й інноваційні послуги, працював над забезпеченням енергостійкості мережі та підтримував соціальні ініціативи. Зокрема у 2024-2025 роках:



● lifecell першим в Україні розпочав використання електромобіля як автономного джерела живлення для базових станцій;

● переміг у тендері на 4G-зв'язок за 2-м лотом, що надає право використовувати радіочастоти 2*5 МГц в смугах 1935-1940/2125-2130 МГц у 25 регіонах України. Придбані радіочастоти дозволять суттєво пришвидшити розвиток послуг для абонентів, використовуючи все більше різноманітних сервісів на базі інтернету;

● запустив свій перший конвергентний тариф 3 в 1 з послугами мобільного зв’язку, домашнього інтернету і ТБ – «Лайфсет М»;

● тримає лідерство за кількістю перенесених номерів - від початку дії послуги перенесення номеру в мережу lifecell перейшло більше 600 тисяч абонентів від інших операторів.

● lifecell взяв під опіку 70 дітей-сиріт війни, долучившись до благодійної ініціативи «Наші діти». Щомісячний внесок компанії на потреби цих дітей – 700 тисяч гривень.



Попри постійні руйнування та інші виклики війни, компанія продовжує інвестувати в енергостійкість мережі, встановлюючи генератори та нові літієві батареї на базові станції. Восени lifecell придбав 33 тисячі сучасних батарей, якими продовжує оснащувати мережу по всій Україні, щоб досягти 10-годинної автономності роботи обладнання без стаціонарного електроживлення. Ще 15 тисяч подібних батарей було встановлено у попередні роки. Від початку великої війни lifecell побудував та модернізував 7455 базових станцій по всій Україні.

