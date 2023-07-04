lifecell пропонує ГБ та хвилини за поповнення рахунку

4 июля 2023, 14:45

Для абонентів, які поповнюють рахунок, доступні подарунки до 40 ГБ й 200 хвилин для дзвінків на всі номери в Україні.

lifecell запускає національну акцію, згідно з умовами якої абоненти отримують подарунки від оператора за поповнення рахунку. Так, при поповненні на суми від 200, 300, 400 грн, користувачу потрібно набрати комбінацію *400# для отримання подарунку за 1 копійку.



В межах акції абонентам за 1 коп. будуть доступні три різні подарунки в залежності від суми поповнення. За найбільше поповнення від 400 грн можна отримати 40 ГБ та 200 хвилин для дзвінків на всі номери по Україні на 4 тижні.



Подарунки абонент може отримати не частіше, ніж один раз протягом календарного місяця. Акція діє з 01.07.2023 до 30.09.2023.