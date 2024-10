Vodafone запустив автоматичне поповнення мобільного рахунку

17 октября 2024, 12:45

Vodafone запустив нову функцію – автопоповнення рахунку у застосунку My Vodafone. Новий функціонал значно спрощує користування номером.

Автопоповнення дозволяє не слідкувати за датами і не витрачати час на поповнення рахунку щомісяця. Необхідні для безперервної роботи номера кошти списуються автоматично і завжди вчасно.

Автопоповнення можна швидко налаштувати у застосунку My Vodafone. Потрібно обрати свій номер та/або номер когось із близьких, доданий у застосунок і додати дані картки, з якої списуватиметься автоматичний платіж.Контрактні клієнти зможуть налаштувати автопоповнення відповідно до суми отриманого рахунку за місяць. Абоненти передплаченої форми зв´язку можуть обрати варіант регулярного поповнення: за вартістю тарифу або автопоповнення на будь-яку фіксовану суму. Вартість тарифного пакета буде списуватись за день до дати списання за тарифним планом і відповідно до його ціни. Варіант з автопоповненням на фіксовану суму дозволяє обрати зручну дату і кошти списуватимуться, наприклад, 5 числа кожного місяця.Налаштування потрібно зробити лише раз, надалі усі рутинні процеси із поповненням бере на себе My Vodafone. Зупинити автопоповнення можна в будь-який момент у налаштуваннях My Vodafone. Підключити автопоповнення можна не тільки для власного номера. Скористатись новою функцією можна і для поповнення номерів дітей, батьків або інших близьких людей, номери яких додані у My Vodafone – і не переживати, що не буде зв’язку з рідними через непоповнений рахунок.Компанія продовжує розвивати застосунок самообслуговування, щоб зробити його ще більш зручним та простим інструментом для користування мобільним зв’язком та управління своїм номером. Віднедавна компанія реалізувала у застосунку швидку заміну SIM на eSIM. Окрім цього, My Vodafone дозволяє стати клієнтом Vodafone і підключитись до будь-якого тарифу оператора повністю онлайн, навіть не виходячи з дому. Завантажити My Vodafone можна в Play Market, App Store та в Huawei AppGallery.