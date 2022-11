Вийшло супер-оновлення My Vodafone: що змінилось

29 ноября 2022, 14:15

Vodafone оновлює застосунок My Vodafone на пристроях користувачів. Головні принципи оновленого My Vodafone – швидкість і простота.

Нова версія – втричі швидша і на 41% легша, ніж попередня. Зручний і зрозумілий інтерфейс значно спрощує користування застосунком.

Робота над оновленням застосунку, перевіркою гіпотез та розробкою зручного функціонала тривала протягом року. У результаті дизайн My Vodafone став сучасним та лаконічним, застосунок має зручну навігацію та анімації. Усі зміни у застосунку базуються на дослідженні поведінки користувачів My Vodafone.Розробники зібрали усю необхідну інформацію для абонента на головному екрані: статус пакетних послуг, баланс, можливість перевірити підключені послуги та витрати. В оновленому My Vodafone змінилася логіка користування функціями, тим самим скоротився шлях користування функціями. Наприклад, раніше, щоб дізнатись тариф, необхідно було зробити 4 кліки, тепер – лише один.З’явились нові функції: тепер користувачі зможуть порівняти тарифи, щоб вибрати для себе найзручніший, скористатись допомогою інтерактивного помічника ТОБі. Також при кожному вході в My Vodafone відбувається автоматична перевірка за номером, що дозволяє виявити можливі проблеми з тарифом, послугами, бонусами, тощо.Реліз застосунка відбувається поетапно. До кінця місяця оновлення стане доступне усім користувачам. Перевірити, чи доступне оновлення, можна у Google Play, App Store та App Gallery.