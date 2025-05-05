Скрипка из фильма "Титаник" продана на аукционе

5 мая 2025, 14:45

Речь идет об инструменте, на котором музыкант группы играет Nearer My God to Thee, пока тонет корабль. Музыкант и актер Джонатан Эванс-Джонс сыграл в фильме лидера оркестра Уоллеса Хартли.

Все музыканты на борту «Титаника» были среди 1500 человек, которые погибли, когда корабль затонул в Атлантическом океане после столкновения с айсбергом.Инструмент продан за 54 000 фунтов стерлингов (72 тысячи долларов).Среди других проданных лотов — письмо, написанное одним из самых известных выживших после катастрофы «Титаника», полковником Арчибальдом Грейси, которое было продано за 300 000 фунтов стерлингов, а также редкий декларационный лист «Титаника» и инспекционная карточка.