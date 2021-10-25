God of War приходит на ПК с поддержкой NVIDIA DLSS и NVIDIA Reflex

25 октября 2021, 10:15

God of War, одна из лучших игр жанра экшн, появится на ПК в начале 2022 года, и владельцы графических процессоров серии GeForce RTX в настольных ПК или ноутбуках получат поддержку технологии NVIDIA DLSS и технологии оптимизации задержек NVIDIA Reflex.

NVIDIA DLSS обеспечит значительный прирост производительности в God of War при сохранении качества изображения, а NVIDIA Reflex сократит системные задержки и сделает игровой процесс отзывчивее.



С передовой графикой, эксклюзивными технологиями PC и полной поддержкой 4K HDR игра God of War станет незабываемым впечатлением для PC-геймеров.