Game Ready драйверы GeForce получили поддержку NVIDIA Reflex для Call of Duty

Новый Game Ready драйвер GeForce включает поддержку технологии NVIDIA Reflex для таких популярных игр, как Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone, а также улучшает геймплей в Star Wars: Squadrons.
В игры Control и Death Stranding добавлены патчи с поддержкой нового режима DLSS 8K Ultra Performance.
Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone получили поддержку NVIDIA Reflex
Сегодня две популярные игры, Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone, получили поддержку технологии NVIDIA Reflex для уменьшения времени отклика. NVIDIA Reflex комбинирует технологии GPU, G-SYNC и внутриигровые алгоритмы, позволяющие измерять и уменьшать задержки в соревновательных дисциплинах.
Помимо Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty:Warzone, в список игр, поддерживающих NVIDIA Reflex, входят Fortnite и Valorant. Поддержка этой технологии заявлена также и для Apex Legends, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cuisine Royale, Destiny 2, Enlisted, Kovaak 2.0 и Mordhau.
Control и Death Stranding получили поддержку режима DLSS 8K Ultra Performance
В новые патчи для Control и Death Stranding добавлена поддержка режима DLSS 8K Ultra Performance.
В новом режиме 8K DLSS Ultra Performance применяется обученная нейросеть супервысокого разрешения, специально созданная для 8K, которая обеспечивает качество изображения, сравнимое с нативным разрешением, отрисовывая при этом только один пиксель из девяти. В поддерживаемых играх пользователи теперь получат до 4 режимов качества изображения DLSS - Quality, Balanced, Performance и Ultra Performance.
В список игр с поддержкой режима DLSS 8K Ultra Performance Mode входят: Boundary, Bright Memory: Infinite, Justice, Minecraft with RTX Beta for Windows 10, Ready or Not, Scavengers, Watch Dogs: Legion и Wolfenstein: Youngblood.
О Game Ready драйверах NVIDIA
Драйверы NVIDIA Game Ready выходят в день или накануне выхода популярных игр, чтобы обеспечить игрокам наилучшие впечатления. Дополнительной гарантией качества драйверов Game Ready является сертификат WHQL от Microsoft.
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