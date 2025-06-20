Україна приєднається до європейської платіжної зони SEPA, – міністр фінансів

Для цього створять відповідний закон та держреєстр банківських рахунків та сейфів.
Перекази в євро стануть миттєвими і безкоштовними (замість комісій 0,7-1,5%).
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