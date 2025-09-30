Як у ЄС реєструють право власності на нерухомість

30 сентября 2025, 12:15

Реєстрація майна — це запис у держреєстрі, який підтверджує, кому належить квартира, будинок чи земля. У різних країнах система працює по-різному:



Німеччина — реєстр ведуть земельні суди. Якщо ви записані як власник, це неспростовний доказ права. Доступ до даних обмежений, витяг дають лише за наявності законного інтересу.

Польща — відкритий онлайн-реєстр, де кожен може перевірити власника. Система прозора, але бюрократична, адже всі операції йдуть через суд.Чехія — працює електронний Кадастр нерухомості. Дані відкриті для всіх: можна легко дізнатися про власника, іпотеки чи обтяження. Подання документів відбувається онлайн через нотаріусів або кадастрові офіси.Іспанія — реєстр у руках приватних реєстраторів під контролем держави. Права покупця максимально захищені: якщо ви придбали нерухомість «у добрій вірі», їх неможливо оскаржити.Данія — повністю електронний реєстр: усі дії оформлюються онлайн, без черг і нотаріусів. Подібну модель впровадила і Естонія.Висновок: більшість країн ЄС рухається до відкритих і цифрових систем, які поєднують прозорість та максимальний захист прав власника.