Bitchat - месенджер, який працює без інтернету

30 июля 2025, 13:45

Він об'єднує смартфони в одну mesh-мережу, для якої не потрібна навіть реєстрація.

Засновник Твіттера Джек Дорсі обіцяє, що всі повідомлення зашифровані і зберігатимуться лише на ваших пристроях.