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30 июля 2025, 13:45
Bitchat - месенджер, який працює без інтернету
Він об'єднує смартфони в одну mesh-мережу, для якої не потрібна навіть реєстрація.
Засновник Твіттера Джек Дорсі обіцяє, що всі повідомлення зашифровані і зберігатимуться лише на ваших пристроях.
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