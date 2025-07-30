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30 июля 2025, 13:45

Bitchat - месенджер, який працює без інтернету

Він об'єднує смартфони в одну mesh-мережу, для якої не потрібна навіть реєстрація. 

Засновник Твіттера Джек Дорсі обіцяє, що всі повідомлення зашифровані і зберігатимуться лише на ваших пристроях.
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