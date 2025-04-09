ТОП-5 пристроїв Motorola для фанатів бренду: смартфони, навушники та колонка

9 апреля 2025, 15:15

Якщо ви активно стежите за новинками свіженьких девайсів, не проходите повз цікавих гаджетів, тоді ця добірка точно вам сподобається! Сьогодні ми зануримося у світ класних технологічних рішень від американської компанії Motorola. Будьмо відверті, бренд складає серйозну конкуренцію багатьом виробникам та вміє приємно дивувати. Отже, чим же Мото може похвалитися сьогодні та на які гаджети варто звернути увагу? Давайте про це і поговоримо, адже ми не просто так зібрали 5 найцікавіших новинок від Motorola і зробили невеликий огляд пристроїв. Поїхали!

Ну, а тепер переходимо до найсмачнішого – до техніки, заради якої створювалася ця стаття. Попереджаємо відразу, що у нас на розборі не просто чергові смартфони та аксесуари, а гаджети з класними фішками, за які багато хто так любить бренд Motorola. Хочете дізнатися більше? У такому разі вам допоможе добірка статей: огляди смартфонів Motorola від досвідчених експертів.

Почнемо з моделі смартфона, яка в середньому ціновому сегменті зайняла впевнену позицію і розлетілася на ура. Йдеться про телефон Motorola Moto G75 5G. Зовні досить стриманий і водночас стильний, з акуратним дизайном і ультратонкими рамками. Але давайте ще заглянемо «під капот», як то кажуть.

Тут у нас потужний процесор Snapdragon 6 Gen 3, 8 ГБ оперативки та 256 ГБ постійної пам’яті для встановлення софту. Працює все спритно, ігри літають, інтерфейс плавний. Окрему увагу хочеться приділити камері. Основний модуль на 50 Мп з підтримкою OIS (оптична стабілізація) робить чудові знімки. Плюс ультраширик і макро – не просто для розширення функціоналу, а це реально робочі інструменти. Якщо ви часто користуєтеся камерою, то гарантовано залишитеся задоволені її якістю. А що ж по фронталці? Тут теж все добре. У центрі верхньої частини дисплея розташувалася 16 Мп селфі-камера, яка безвідмовно буде робити гарні фото.

Ємність батареї становить 5000 мАгод, чого має вистачити з головою. Також доступна функція бездротової та швидкої зарядки. Смартфон Motorola Moto G75 5G – відмінний варіант для тих, хто шукає баланс між ціною і гідним функціоналом гаджета.

Дивлячись на цей телефон, хочеться сказати «Вау!». Його фішкою є оздоблення задньої кришки штучною шкірою. Зовнішній вигляд Edge 50 Neo не залишить нікого байдужим. Смартфон доступний у п'яти кольорах, розроблених спільно з Pantone, включно з головним кольором 2025 року – Mocha Mousse.

І в цьому випадку ви отримуєте не тільки зовні привабливий, але й дуже навіть продуктивний девайс. Рушійною силою пристрою є восьмиядерний процесор Dimensity 7300, плюс ви отримуєте 8 ГБ оперативки та 256 ГБ постійної пам'яті (можна вибрати пристрій і на 12/512 ГБ). Відповідаєте на повідомлення, гортаєте TikTok, дивитеся YouTube – все завантажується без гальмування і будь-яких інших зауважень. 6,4-дюймовий pOLED-дисплей з частотою 120 Гц прекрасно передає картинку, соковитість і глибину кольору.

Камера особливо тішить: основний об'єктив 50 Мп, ультраширик на 12 Мп, телевік на 10 Мп. І, звичайно ж, не забуваємо про фронталку, вона тут на 32 Мп.

Автономність смартфона теж на висоті – вистачає з запасом. Ємність батареї становить 4310 мАгод. Смартфоном підтримується як швидка дротова, так і бездротова зарядка. До речі, більш детальний огляд на Motorola Edge 50 Neo і на інші гаджети можна подивитися на сайті Root Nation. А ми погнали далі!

А ось Moto G55 стане приємною знахідкою для тих, хто шукає надійний смартфон не за всі гроші світу. За продуктивність пристрою відповідає восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 7025. Оперативна пам'ять становить 8 ГБ, а постійна – 256 ГБ. Відмінна зв'язка, яка підтверджується спритною роботою гаджета.

Екран IPS з частотою 120 Гц. Не OLED, звичайно, але картинка чітка та плавна. Спереду нас зустрічає фронталка на 16 Мп, а ззаду дві камери на 50 Мп зі швидким фокусуванням, непоганою деталізацією та ультраширока на 8 Мп. Смартфон Motorola Moto G55 не прагне бути флагманом, але точно дає максимум за свої гроші.

У наш рейтинг потрапили бездротові навушники Motorola Moto Buds+. Можливо, ви від них багато не очікуєте, але, повірте, ці малюки приємно здивують. Вони були розроблені спільно з Bose. Так-так, тією самою популярною американською корпорацією, яка неабияк розуміється на аудіотехніці.

На виході отримали навушники з якісним звучанням. Підтримка ANC (активне шумозаглушення) працює на п'ять із плюсом. Автономність роботи сягає 8 годин на одному заряді + кейс з підтримкою бездротової зарядки. Зручна посадка, компактний футляр, зручне сенсорне управління – навушники Moto Buds+ точно стануть вашими улюбленцями.

І нарешті ми дісталися до аксесуара, який точно сподобається любителям прихопити з собою в поїздку невелику, але дуже гідну колоночку для веселого проведення часу.

Попри свої компактні розміри, Motorola ROKR 300 має 7-ватний динамік, який видає об'ємний звук і навіть басить. Завдяки захисту IP67 девайс надійно захищений від вологи та пилу. Заряд тримає впевнені 10-12 годин безперервного прослуховування музики. Це саме те, що потрібно для класного відпочинку з сім'єю або друзями.

Ось такий рейтинг класних девайсів у нас вийшов. Хочеться зазначити, що Motorola не перестає тішити не лише якісними смартфонами, а й аксесуарами. Тому, якщо ви давно планували оновити свою техніку, то саме час це зробити!