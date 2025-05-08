OPPO презентує лінійку Reno13 F — інноваційні смартфони з ШI-функціями

8 мая 2025, 12:45

OPPO AED Україна оголосила про старт продажів нової лінійки серії Reno13 F - смартфонів Reno13 FS/F 5G та Reno13 F 4G.



Новинки доступні у трьох яскравих кольорах і демонструють ще тонший корпус у фірмовій Urban Avant-Garde естетиці.



Моделі Reno13 F— це не просто смартфони, а справжні ШI-експерти з фото: вони отримали функції флагманського рівня, зокрема ШІ Живі фотографії (AI Livephoto) та ШІ Підвищення деталізації (AI Clarity Enhancer). А ще — унікальні можливості підводної зйомки завдяки захисту IP66 / IP68 / IP69, потужну батарею на 5800 мАг, систему багаторівневого охолодження з підтримкою штучного інтелекту й технологію AI HyperBoost.



Лінійка Reno13 F відкриває новий рівень можливостей штучного інтелекту — не лише як експерт із мобільної зйомки, а й як інструмент продуктивності для щоденних завдань.

ШІ Живі фотографії забезпечують чіткість і плавність кадру завдяки алгоритмам стабілізації, які компенсують тремтіння рук. Інтелектуальні інструменти редагування фото — від макіяжу до креативних фільтрів — дозволяють легко персоналізувати спогади. Це один із небагатьох Android-пристроїв, який підтримує кросплатформений обмін Живих фото (Livephoto) з iOS.

ШІ Редактор (AI Editor) пропонує інструменти, які раніше були доступні лише у флагманах: ШІ Видалення відблисків (Reflection Remover), ШІ Покращення чіткості (AI Unblur), ШІ Підвищення деталізації (Clarity Enhancer) та стирання зайвого на фото ШІ Вирізання зображень 2.0 (AI Eraser 2.0).

А ще — нова ШІ Студія (AI Studio), яка дозволяє перетворити статичне фото на динамічне 3-секундне відео або створити груповий портрет до 20 осіб у форматі мистецтва чи живопису.



Для професіоналів OPPO пропонує додаток Documents — окрему платформу для створення, редагування та підсумовування тексту за допомогою ШI. ШІ Асистент (AI Assistant) для нотаток пропонує інструменти для форматування, редагування, розширення вмісту та зміни стилів на основі штучного інтелекту. Оновлений ШІ Інструментарій 2.0 (AI Toolbox 2.0) підтримує більше мов, інтегрується з активними додатками і допомагає швидко перекладати, генерувати тексти або стисло переказувати вміст у зручному боковому меню.

Камера смартфонів складається з основного модуля 50 Мп, ультраширокого 8 Мп, монохромного 2 Мп та фронтальної камери 32 Мп. Ексклюзивна функція Soft Light Portrait створює ефект м’якого світла та кінематографічних портретів, зберігаючи природність сцени. Використовуючи передові обчислювальні та оптичні алгоритми, ця функція забезпечує кінематографічні портретні ефекти, пом'якшуючи світлі місця та загальні тони для створення казкових, візуально вражаючих зображень без шкоди для оригінальної достовірності сцени. Для більш творчих фотографій нові майстер-фільтри відтворюють текстуру та естетику класичних плівкових камер, пропонуючи ностальгічний відтінок сучасної фотографії.



Смартфони мають рівень захисту IP69: витримують занурення на глибину до 2 метрів до 30 хвилин. Спеціальний режим підводної зйомки з окремим налаштуванням кольору та управлінням через фізичні кнопки дозволяє робити яскраві, чіткі фото навіть під водою.



Reno13 FS/F 5G працює на базі Snapdragon 6 Gen 1 з 8-ядерним процесором (до 2,2 ГГц, 4-нм техпроцес), що забезпечує стабільну роботу в іграх та мультимедіа. Reno13 F 4G працює на базі MediaTek Helio G100 з 8-ядерним процесором (до 2,2 ГГц, 6-нм техпроцес). AI HyperBoost оптимізує продуктивність у таких іграх, як Mobile Legends: Bang Bang і PUBG Mobile. Пристрій отримав сертифікат TÜV SÜD Lag-Free Mobile Gaming Rating S.



Система охолодження VC (охолодження за допомогою парової камери - удосконаленій штучним інтелектом технології розсіювання тепла між каркасними перегородками) підтримує стабільну температуру навіть при інтенсивному навантаженні, а легкий корпус (192 г) вміщує ємну батарею та екран з частотою оновлення 120 Гц. Технологія зниження синього світла на апаратному рівні зберігає комфорт очей при тривалому користуванні. Акумулятор 5800 мАг — найпотужніший в історії Reno — підтримує швидку зарядку 45 Вт SUPERVOOCTM, яка забезпечує години роботи після кількох хвилин зарядки.

Стереодинаміки у всіх моделях лінійки Reno13 F створюють ефект просторового звучання, а в режимі Ultra Volume звук можна підсилити до 300%. Чути буде завжди й всюди — на вечірці, в метро чи на галасливому ринку.



ШІ Підсилення посилань (AI LinkBoost 2.0) з 9 антенами та інтелектуальною оптимізацією сигналу гарантує стабільне з'єднання навіть у складних умовах. Прискорення Wi-Fi та Bluetooth забезпечує мінімальну затримку під час гри, перегляду відео чи передавання файлів, а функція Wi-Fi Positioning підказує найсильніший сигнал поблизу



Нові смартфони лінійки Reno13 F вже доступні в Україні на сайтах та у магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр, Rozetka та інших.

До старту продажів, при купівлі смартфонів Reno13 FS 12/512 або Reno13 F 8/512 4G кожен покупець отримує бездротові навушники ОРРО Enco Buds3 Pro у подарунок.

Так, смартфон Reno13 FS 12/512 5G у кольорах Лавандовий Пурпуровий (Plume Purple), Графітовий Сірий (Graphite Grey) та Мерехтливий Синій (Luminous Blue) можна придбати за 19 999 грн + бездротові навушники ОРРО Enco Buds3 Pro у подарунок.

Смартфон Reno13 F 8/256 5G у кольорах Лавандовий Пурпуровий (Plume Purple), Графітовий Сірий (Graphite Grey) та Мерехтливий Синій (Luminous Blue) можна придбати за 14 999 грн.

Смартфон Reno13 F 8/512 4G у кольорах Лавандовий Пурпуровий (Plume Purple), Графітовий Сірий (Graphite Grey) можна придбати за 14 999 грн + бездротові навушники ОРРО Enco Buds3 Pro у подарунок.