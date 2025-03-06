OPPO представила оновлену ШI-стратегію на MWC25

6 марта 2025, 22:04

OPPO оголосила про свою оновлену стратегію у сфері штучного інтелекту (ШI) під час MWC2025.



З розвитком технологій штучного інтелекту OPPO переходить від функціонального ШI-досвіду до ШІ системного рівня. Це створює нові вимоги до інтеграції ШI та безпеки на пристроях. OPPO поглиблює інтеграцію Google ШI у свої смартфони, і вже незабаром Google Gemini зможе виконувати дії у власних додатках OPPO, таких як "Нотатки", "Календар" та "Годинник". Нові можливості доповнять уже доступну підтримку Gemini 1.5 Pro та Gemini 1.5 Flash на ШІ смартфонах OPPO, відкриваючи безпрецедентні рівні продуктивності та швидкодії. Крім того, OPPO та Google активно співпрацюють, щоб у найближчому майбутньому інтегрувати Gemini 2.0 у смартфони OPPO.

Щоб забезпечити максимальний рівень безпеки та конфіденційності під час використання вбудованих ШI-функцій, OPPO також впроваджує хмару приватних обчислень (PCC), створену на основі Confidential Computing від Google Cloud. Починаючи з AI Recording Summary, цього року до OPPO Private Computing Cloud будуть інтегровані такі ШI-функції, як AI Search, AI Studio та AI Call Summary.

“Ми раді співпрацювати з OPPO, щоб формувати майбутнє мобільного штучного інтелекту, поєднуючи передові технології Google з інноваційним обладнанням і програмним забезпеченням OPPO,” — зазначив Метт Вальдбуссер, керуючий директор з глобальних рішень та споживчого AI у Google Cloud. “Завдяки нашій широкій співпраці, яка охоплює застосунки, ШI-моделі та хмарні рішення, ми розкриваємо величезний потенціал для переосмислення мобільного ШI-досвіду.”

Відповідно до своєї нової стратегії розвитку ШI, OPPO зосереджується на трьох ключових напрямах: ШI-продуктивність, ШI-креативність та ШI-обробка зображень, щоб запропонувати користувачам корисні функції, які зроблять штучний інтелект невід'ємною частиною їхнього повсякденного життя.



В основі цих трьох стовпів лежить комплексна стратегія досліджень і розробок ШІ, яка охоплює всю екосистему ШІ - від чіпів і пристроїв до хмарних технологій. OPPO тісно співпрацює з MediaTek для оптимізації чіпів для високоефективної обробки ШІ в режимі реального часу, що забезпечує високу продуктивність без шкоди для енергоефективності.



"Партнерство між MediaTek і OPPO відкриє нові горизонти в області інновацій ШІ. Від фотозйомки зі штучним інтелектом до ігор наступного покоління, від інтелектуальних рішень для безпеки до безперебійного підключення пристроїв - можливості безмежні", — зазначив Вілл Чен, заступник генерального директора Wireless Business Group у MediaTek.



Щоб задовольнити зростаючий попит користувачів, OPPO буде випускати в середньому одне нове оновлення ШІ на місяць. Нові ШI-інновації, такі як ШI-пошук та інтеграція застосунків OPPO з Google Gemini, незабаром з'являться на OPPO Find N5.

AI Call Translator, який перекладає дзвінки кількома мовами в режимі реального часу, та AI VoiceScribe, що пропонує багатофункціональне голосове резюме для голосових дзвінків, онлайн-навчання та зустрічей, з'являться на пристроях OPPO в майбутньому оновленні.



Захід також відвідав легендарний іспанський футболіст Давід Вілья, який особисто випробував можливості OPPO ШI. Використовуючи передові та постійно вдосконалювані AI-інструменти OPPO, він прагне дослідити нові можливості для покращення свого повсякденного життя та професійної діяльності.



Окрім OPPO AI Tech Summit, функції OPPO ШI та ШI-смартфони, зокрема Find N5, серія Reno13 і серія Find X8, широко представлені на MWC2025 провідними технологічними партнерами Google, MediaTek та Qualcomm.



Від глибоких технічних досліжень до безперервного вдосконалення користувацького досвіду у співпраці з найпотужнішими партнерами — OPPO залишається на передовій інновацій у сфері ШI.