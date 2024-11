OPPO виводить можливості ШІ в ColorOS 15 на новий рівень разом з Google

27 ноября 2024, 11:15

OPPO впроваджує передові технології штучного інтелекту, Google Gemini та Circle to Search with Google у свою майбутню операційну систему ColorOS 15.



«У ColorOS нашою метою завжди було створити просту у використанні, гармонійну, потужну операційну систему за допомогою інтелекту та співпраці. Завдяки впровадженню Google Gemini 1.5 Pro та 1.5 Flash для роботи з мовами, допомоги та пошуку, ColorOS 15 має турбо-заряд штучного інтелекту для підвищення продуктивності та креативності, задовольняючи потреби клієнтів, як ніколи раніше»,- коментує Ніколь Чжан, генеральний менеджер з продуктів штучного інтелекту в OPPO.

ColorOS 15 використовує передові можливості штучного інтелекту Google, надаючи користувачам набір передових рішень.

Використовуючи переваги моделей Gemini, ColorOS 15 підвищує продуктивність безпосередньо в OPPO Notes and Documents (Нотатки та Документи), переробляючи структуру та відшліфовуючи мову за лічені секунди. А функція AI Recording Summary (ШІ Резюме Запису) інтелектуально резюмує голосові записи, створюючи високоякісні нотатки або огляди зустрічей і заощаджуючи години ручної роботи.



ColorOS 15 також представляє функцію Circle to Search with Google для смарт-пристроїв OPPO. Простим довгим натисканням кнопки «Додому» або навігаційної панелі користувачі можуть миттєво шукати все, що знаходиться на екрані, без необхідності перемикатися між додатками.

ColorOS 15 також постачається з додатком Google Gemini. Спілкуйтеся з Gemini, вашим помічником зі штучним інтелектом від Google, щоб підвищити свою продуктивність і творчість. Отримуйте допомогу в написанні текстів, навчанні, плануванні тощо. Ви також можете використовувати Gemini в режимі реального часу для мозкового штурму ідей, спрощення складних тем і репетицій перед важливими моментами з відповідями в реальному часі.

ColorOS 15 з розширеними можливостями штучного інтелекту від Google дебютує на глобальній презентації нової серії смартфонів OPPO Find X8 .