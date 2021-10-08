8 октября 2021, 12:45

OPPO презентует ColorOS 12 на базе Android 12

Сразу после презентации Google компания OPPO выпустила новую операционную систему ColorOS 12 (глобальная версия) на основе Android 12.

Таким образом, OPPO стала одним из первых OEM-производителей, которые предлагают гаджеты на базе стабильной Android 12. Последнее обновление Android пока доступно только на смартфонах OPPO Find X3 Pro в Индонезии и Малайзии.

Компания планирует обнародовать полную информацию о ColorOS 12 (глобальная версия) в ходе онлайн-презентации, которая начнется 11 октября в 9 утра по Гринвичу (или в 12:00 по киевскому времени). Зрителям продемонстрируют инклюзивный и адаптивный дизайн, широкие возможности и высокую производительность ColorOS 12, а также план ее распространения на рынке для пользователей OPPO.
 
Производитель планирует обновить операционную систему ColorOS 12 на более чем 110 моделях своих устройств и охватить 150 миллионов пользователей во всем мире. Это будет самое быстрое и масштабное обновление ColorOS за всю историю бренда.

Также компания впервые объявляет о большой политике обновления. В частности, она касается устройств OPPO, выпускаемых с 2019 года. Компания гарантирует три основных обновления Android для флагманских моделей серии Find X , два обновления Android для серий Reno/F/K и одно обновление Android для некоторых моделей A серии. Кроме того, ожидаем четыре года регулярных обновлений систем безопасности для серий Find X, Reno / F / K и три года - для A серии.


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