OPPO презентует ColorOS 12 на базе Android 12

8 октября 2021, 12:45

Сразу после презентации Google компания OPPO выпустила новую операционную систему ColorOS 12 (глобальная версия) на основе Android 12.

Таким образом, OPPO стала одним из первых OEM-производителей, которые предлагают гаджеты на базе стабильной Android 12. Последнее обновление Android пока доступно только на смартфонах OPPO Find X3 Pro в Индонезии и Малайзии.

Компания планирует обнародовать полную информацию о ColorOS 12 (глобальная версия) в ходе онлайн-презентации, которая начнется 11 октября в 9 утра по Гринвичу (или в 12:00 по киевскому времени). Зрителям продемонстрируют инклюзивный и адаптивный дизайн, широкие возможности и высокую производительность ColorOS 12, а также план ее распространения на рынке для пользователей OPPO.



Производитель планирует обновить операционную систему ColorOS 12 на более чем 110 моделях своих устройств и охватить 150 миллионов пользователей во всем мире. Это будет самое быстрое и масштабное обновление ColorOS за всю историю бренда.

Также компания впервые объявляет о большой политике обновления. В частности, она касается устройств OPPO, выпускаемых с 2019 года. Компания гарантирует три основных обновления Android для флагманских моделей серии Find X , два обновления Android для серий Reno/F/K и одно обновление Android для некоторых моделей A серии. Кроме того, ожидаем четыре года регулярных обновлений систем безопасности для серий Find X, Reno / F / K и три года - для A серии.