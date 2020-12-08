OPPO анонсировали стабильную версию ColorOS 11 в Украине

8 декабря 2020, 13:45

OPPO объявил сегодня, что первыми гаджетами в Украине на базе новой ColorOS 11 станут ОРРО Find X2 и недавно выпущенный ОРРО Reno4 Lite.

Стремительное внедрение ColorOS 11 гарантирует, что владельцы смартфонов OPPO по-прежнему будут использовать новые возможности Android 11.

Благодаря тесному сотрудничеству с Google компания одной из первых среди производителей смартфонов запустила публичную бета-версию Android 11 в сентябре 2020 года. После чрезвычайно успешной реакции пользователей из разных уголков планеты официальную версию ColorOS 11 усовершенствовали с учетом пользовательских отзывов и предложений. Широкая доступность новой ОС подтверждает постоянное стремление OPPO улучшать пользовательский интерфейс Android для растущего количества клиентов в Украине и за ее пределами. Полноценная версия будет охватывать 28 моделей смартфонов OPPO из Find, Reno, F, К и A серий во всем мире.

«ColorOS 11 помогает пользователям раскрыть свою индивидуальность, продемонстрировать творческие способности и сполна оценить повышенный уровень конфиденциальности и контроля. Мы хотим улучшить и расширить возможности клиентов, предоставив им операционную систему, которая прежде всего заботится об их цифровом благополучии, — говорит Генри Ван, генеральный директор ОРРО AED Украина. — Ведь ColorOS 11 была разработана, чтобы действительно изменить жизнь ценителей смартфонов».



Приняв во внимание желание современных владельцев смартфонов персонализировать свой гаджет, OPPO представили ColorOS 11, сделав акцент на плавном, легко настраиваемом пользовательском интерфейсе (UI). Обои, мелодии звонка, значки приложений и Always-On Display полностью кастомизируются. К тому же OPPO представили параметры темного режима с тремя цветовыми схемами и разными уровнями контрастности.

ColorOS 11 также оснащена функциями, позволяющими пользователям проявлять творческий подход и работать мобильно с высокой эффективностью. Этого удается достичь благодаря увеличению времени автономной работы аккумулятора, всплывающим уведомлениям для быстрого чата и Flexdrop — новой функции для многозадачности, позволяющей одновременно смотреть видео и переписываться в мессенджерах или набирать текст. А Three-Finger Translate (трехпальцевый переводчик), совместная разработка OPPO и Google, которая функционирует на базе Google Lens, позволяет фиксировать и переводить текст с помощью простого снимка экрана, сделанного тремя пальцами.



Для современных пользователей особенно важно цифровое благополучие. Чтобы предложить клиентам поддержку, в ColorOS 11 установлено обновленное приложение OPPO Relax 2.0, призванное обеспечить полноценный здоровый отдых и расслабление.

ColorOS 11 выводит контроль конфиденциальности и защиту данных на новый уровень. OPPO предлагают мощные встроенные функции, такие как App Lock (блокировка приложений) и Private System (приватная система), позволяющие пользователям безопасно хранить и защищать наиболее важную для них информацию.

Find X2 и Reno4 Lite первыми из гаджетов OPPO получат официальную версию ColorOS 11 в Восточноевропейском регионе. С декабря 2020 года ColorOS появится в Украине и на таких устройствах, как: Reno4 Pro, Reno3 Pro, Reno3, Reno2 Z, Reno2, A72, A73, A52, A53, A91, A5 2020, A9 2020.