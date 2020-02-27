OPPO представит свою флагманскую серию Find X2 на онлайн-конференции

27 февраля 2020, 9:45

Ведущий производитель смарт-устройств OPPO объявил о выпуске флагманской 5G-серии Find X2.

Долгожданная мировая презентация будет транслироваться в прямом эфире через YouTube-канал OPPO https://www.youtube.com/watch?v=yTSZeiaSLxU&feature=youtu.be 6 марта в 11:30 по Киевскому времени.

OPPO постоянно изучает новые возможности, рынок и потребности, а также внедряет новейшие технологии, чтобы предоставить потребителям лучший продукт. Инновационность и бесконечное стремление бренда к совершенствованию заложены в ДНК компании. OPPO стремится # Открыть совершенное , и серия OPPO Find X2 полностью это подтверждает.

Для создания серии Find X2 бренд вложил значительные средства в исследования и разработки, а также изучил отзывы потребителей о собственной продукции. Компания OPPO остается верной своему стремлению к созданию лучшего смартфона, особенно в эпоху развития 5G-технологий.

В серии Find X2 будет представлен лучший на сегодня экран, разработанный компанией OPPO. Акцент – на разрешение, частоту обновления экрана, цвет и широкий динамический диапазон. Благодаря внедренным технологиям потребители получат максимально четкое изображение и отличный пользовательский опыт.

Find X2 Pro оснащен настраиваемым датчиком изображения и самыми передовыми на сегодня технологиями фотосъемки, представленными OPPO. Как результат, пользователи получают премиум-качество изображения и высокое фокусное разрешение. Кроме того, серия Find X2 имеет флагманский чип 5G Qualcomm Snapdragon 865, который поддерживает двухмодульную сеть SA / NSA, обеспечивающую исключительный опыт работы 5G.