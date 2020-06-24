ColorOS делает доступным Android 11 Beta для тестирования на смартфонах Find X2

24 июня 2020, 11:45

ColorOS объявили о наличии обновления Android 11 Beta для недавно презентованного флагмана OPPO Find X2.

Серия Find X2 — одна из первых в мире серий смартфонов, на которых будет доступна версия Android 11 Beta для первых пользователей. Доступное с сегодняшнего дня обновление Android 11 Beta для смартфонов Find X2 серии является свидетельством тесного партнерства ColorOS и Google по обеспечению высокомобильной, эффективной, интеллектуальной и хорошо разработанной операционной системы на базе Android для мобильных устройств.

После анонса обновления Android 11 Beta, Генри Ван, СЕО ОPPO AED Украина, сказал: «OPPO имеет более 350 тысяч пользователей и является одним из ключевых партнеров Google во всем мире, который взаимодействует с огромной и разнообразной базой пользователей. Тесно сотрудничая с командой Android, ColorOS будут собирать отзывы из первых уст об Android 11 Beta для выявления, исправления и улучшения функций для разработчиков Android и конечных пользователей».

Несколько функций, объявленных Google на базе Android 11 Beta, уже есть в ColorOS, например, обновленный темный режим и встроенный рекодер экрана.

1. Выделенный раздел «Беседы» в меню уведомлений, где вы сможете легко просматривать чаты, приглашать новых друзей и определять приоритетность чатов из разных приложений.

2. Новый всплывающий интерфейс Bubbles UI для приложений для обмена сообщениями, который позволяет пользователям создавать всплывающие окна для индивидуальных чатов для улучшения многозадачности.

3. Улучшенная защита конфиденциальности с автоматическим сбросом настроек и расширенными функциями фонового режима.

В своих следующих бета-версиях ColorOS включат дополнительные функции Android 11 Beta.

Помимо основных функций Android 11, настройки ColorOS, сделанные для смартфонов ОPPO Find X2 серии, будут оставаться доступными, включая все пиксельные Omni-Directional PDAF камеры, HDR видео, AI Nature Tone дисплей и OPPO Share.

Разработчики и первые пользователи могут скачать обновления здесь, начиная с сегодняшнего дня, для всех телефонов Find X2 серии. Обратите внимание, что бета-версия может содержать ошибки и неточности, ведь она проходит режим тестирования и не является финальной официальной версией обновления.