OPPO выпустила бета-версию ColorOS Developer Preview на базе Android 12

19 мая 2021, 11:15

Ведущий мировой бренд смарт-устройств OPPO презентовал сегодня Android 12 Beta 1 на своем флагманском смартфоне Find X3 Pro, став одним из первых производителей смартфонов, запустивших программу Android 12 Developer Preview Program (предварительная версия программы для разработчиков) на платформе Google Developer Conference 2021.

В этом году Android 12 сосредоточится на пользовательском интерфейсе, а также на безопасности и конфиденциальности, которые станут основными принципами и для ColorOS. Чтобы помочь потребителям лучше выразить себя, OPPO делает ColorOS еще более интуитивно понятной и персонализированной, особенно с точки зрения пользовательского интерфейса и опыта. Компания также предлагает пользователям больший контроль и прозрачность в сфере безопасности и конфиденциальности данных.

OPPO считает, что развитие экосистемы Android обеспечит долгосрочный успех компании и отрасли в целом. В прошлом году OPPO одной из первых презентовала Android 11, несмотря на вспышку пандемии и трудности с внутренней логистикой. В систему добавили различные настройки, включая Three Finger Screenshot (Скриншот тремя пальцами) и FlexDrop, чтобы предоставить разработчикам и пользователям более быстрый и удобный интерфейс.



После анонса Android 12 Developer Preview Program OPPO представляет Android 12 Beta 1 на OPPO Find X3 Pro, позволяя разработчикам со всего мира исследовать последние обновления программного обеспечения. Android 12 по-прежнему ставит на первое место конфиденциальность и безопасность, предлагая при этом более индивидуальный подход и повышенную производительность.

Android 12 гарантирует пользователям большую прозрачность и контроль, позволяя сообщать приложениям только свое приблизительное местоположение, блокировать использование камеры и микрофона в быстрых настройках, переводить неактивные приложения, которыми не пользовались более 90 дней, в спящий режим, а также предлагая множество других полезных опций.

Ключевые обновления, касающиеся взаимодействия с пользователем, предполагают высокую совместимость с мультимедийными форматами. Система предлагает также улучшенный пользовательский интерфейс с новыми функциональными панелями и обновленными режимами работы. Есть хорошая новость и для геймеров: в Android 12 приложения могут обеспечивать тактильную обратную связь со звуком через вибрацию смартфона.



В рамках долгосрочной глобальной бизнес-стратегии OPPO постоянно развивает сотрудничество с Android, чтобы предоставлять пользователям и разработчикам более инновационные и персонализированные возможности.

В преддверии эры 5G OPPO и Android вместе работают над расширением возможностей мобильных устройств для большего количества реальных и потенциальных пользователей. Стремясь обеспечить лучшую интеллектуальную взаимосвязь, OPPO продолжит сотрудничать с разработчиками и партнерами по всему миру, чтобы исследовать открытую и интегрированную экосистему и делать мир более разумным и единым.

Разработчики из Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Китая и Тайваня смогут загрузить последнюю версию системы через открытую платформу OPPO начиная с 18 мая. Обратите внимание на то, что это предварительная версия именно для разработчиков, предназначенная для тестирования совместимости. Эта версия может содержать баги, способные влиять на повседневное пользование. Поэтому мы не рекомендуем тестировать данное обновление обычным пользователям. Следите за новостями: вскоре появится и версия для более широкой аудитории.