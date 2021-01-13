Флагман Oppo Find X3 Pro показался на официальныx изображениях

13 января 2021, 14:45

Популярный блогер Эван Бласс (Evan Blass), также известный под ником @Evleaks, опубликовал первые официальные фото флагманского смартфона Oppo Find X3 Pro, анонс которого, по его словам, состоится в конце марта или начале апреля.

Как видно из изображений, у Find X3 Pro имеет загибающийся на боковые грани дисплей с кнопками регулировки громкости слева и кнопкой питания справа. Привлекает внимание и необычное оформление блока тыльных камер.



По словам Эвана Бласса, смартфон оснащён 6,7-дюймовым экраном с разрешением (3216 × 1440 точек) и частотой обновления 120 Гц, с отверстием для фронтальной камеры. Тыльная камера имеет четыре модуля: два 50-Мп сенсора Sony, 13-Мп телеобъектив и 3-Мп сенсор с 25-кратным зумом для макросъёмки. Блогер также сообщил, что смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 (по слухам, мощностью 65 Вт) наряду с быстрой беспроводной зарядкой. Согласно данным инсайдеров, мощность беспроводной зарядки равна 30 Вт.



Также сообщается о новейшем восьмиядерном процессоре Snapdragon 888 и двухкорпусной антенне NFC, что позволит расплачиваться за покупки касанием, как тыльной панели, так и экрана.

Смартфон будет представлен вместе с двумя другими моделями: Find X3 Neo и Find X3 Lite. Новинка будет доступна в чёрном, синем, оранжевом и белом цвете.

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