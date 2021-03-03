OPPO готовит смартфон A94 на платформе MediaTek с квадрокамерой

3 марта 2021, 10:15

Блогер Эван Бласс (Evan Blass), также известный как @Evleaks, обнародовал на платформе Voice изображения и данные о характеристиках смартфона среднего уровня Darwin, который в скором времени анонсирует китайская компания OPPO.

Утверждается, что в зависимости от региона продаж аппарат будет предлагаться под названием OPPO A94 или OPPO F19. На рендерах видно, что устройство оборудовано классическим плоским дисплеем с небольшим отверстием в левом верхнем углу под одинарную фронтальную камеру.



Размер экрана составит 6,4 дюйма по диагонали, разрешение — 2400 × 1080 точек (формат Full HD+). Селфи-камера якобы получит 16-мегапиксельный датчик. В состав основной четверной камеры войдут модули на 48 и 8 млн пикселей, а также два 2-мегапиксельных сенсора.



Говорится об использовании процессора MediaTek Helio P95, который объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель PowerVR GM 94446.



OPPO предложит версии смартфона с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти. Флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт пользователи смогут дополнить картой microSD. Наконец, упомянута аккумуляторная батарея ёмкостью 4310 мА·ч с поддержкой 30-ваттной подзарядки.





Анонс новинки ожидается до конца марта. Аппарат будет доступен в чёрном, серебристом и градиентном исполнениях.

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