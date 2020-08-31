Смартфон Sony Xperia 5 II показан на пресс-рендерах в двух цветах

31 августа 2020, 10:15

Популярный блогер Эван Бласс (Evan Blass), также известный как @Evleaks, поделился качественными пресс-изображениями флагманского смартфона Sony Xperia 5 II, презентация которого состоится 17 сентября.

Рендеры подтверждают информацию о наличии тройной основной камеры. Она, по слухам, получит 12-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/1,7, 12-мегапиксельный телефотоблок с максимальной диафрагмой f/2,4 и трёхкратным оптическим зумом, а также 12-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой.



Аппарат показан в двух вариантах цветового исполнения — чёрном и сером. Фронтальная камера расположена на рамке над экраном, благодаря чему последний избавлен от выреза или отверстия.



Размер дисплея якобы составит 6,1 дюйма по диагонали, соотношение сторон — 21:9. Будет применена панель FHD+ OLED с частотой обновления 120 Гц.



Прочее предполагаемое оснащение смартфона таково: процессор Snapdragon 865, не менее 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью от 128 Гбайт, аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с подзарядкой через порт USB Type-C и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.