Эван Бласс опубликовал рендеры Nokia 7 Plus и Nokia 1

16 февраля 2018, 9:45

Авторитетный автор утечек Эван Бласс (Evan Blass) поделился качественными рендерными фото смартфонов Nokia 1 и Nokia 7 Plus.

Напомним, что их анонс ожидается в рамках выставки MWC 2018, которая пройдет в Барселоне уже в конце этого месяца – начале следующего.



Вторая из отмеченных новинок, судя по всему, получит 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Кроме того, на тыльной панели терминала будет реализована двойная камера с оптикой от Zeiss и 2-тоновая вспышка. Здесь же сзади окажется сканер отпечатков пальцев. В качестве аппаратной платформы обещан Qualcomm Snapdragon 660 (восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, ускоритель Adreno 512 и модем X12 LTE) + 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Работать «трубка» будет под управлением Android 8.0.

Касательно Nokia 1, эта модель смартфона окажется с HD-дисплеем, 1ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной. В качестве программной платформы производитель обещает Android Go.О дате релиза новинок, а также ориентировочной стоимости, пока информации нет.