Рендерные фото смартфона Nokia 2

18 сентября 2017, 10:15

Известный первоисточник различного рода утечек Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал так называемые рендерные фото смартфона Nokia2, который пока что не был представлен официально.

С этих фото легко понять, что грядущая новинка выйдет как минимум в двух цветовых решениях корпуса – серебристом, а еще черном.



По слухам, Nokia 2 – окажется самым доступным смартфоном HMD с ценником в $100-110.



Диагональ дисплея аппарата – 4,5 либо же 4,7 дюйма, а разрешение HD. Кроме того, известно о 8Мп основной камере и 5Мп фронтальной, 4-ядерном чипе Qualcomm Snapdragon 212 и аккумуляторе на 4000 мАч.



Сканера отпечатков пальцев, скорее всего не будет.

В качестве ОС прогнозируется Android 7.1, а объем оперативной/встроенной памяти составит 1ГБ и 8 ГБ соответственно.